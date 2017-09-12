بالم هيلز توقع العقد النهائي لتطوير أكبر مشروع في تاريخها

رجب عزالدين:أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن توقيع العقد النهائى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتطوير المشترك لمشروع مدينة سكنية متكاملة غرب القاهرة بمساحة 12.6 مليون متر مربع.وحصلت بالم هيلز للتعمير على موافقة مبدئية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المشروع يونيو الماضى.وقا

رجب عزالدين:

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن توقيع العقد النهائى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتطوير المشترك لمشروع مدينة سكنية متكاملة غرب القاهرة بمساحة 12.6 مليون متر مربع.

وحصلت بالم هيلز للتعمير على موافقة مبدئية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المشروع يونيو الماضى.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن أرض هذا المشروع تعد أكبر قطعة أرض تحصل عليها الشركة خلال تاريخها والتى تشكل قفزة نوعية للشركة تحولها من مطور عقارى لمجمعات سكنية متكاملة إلى مطور عقارى لمدن صغيرة بما يعظم محفظة أراضى الشركة لتتجاوز 41 مليون متر مربع.

ويهدف المشروع إلى إقامة مدينة سكنية متكاملة تحتوى على شقق ووحدات مستقلة تكملها مجموعة كبيرة من المرافق والخدمات التجارية والتعليمية والترفيهية.

ويقام المشروع بنظام المشاركة فى الإيرادات، على أن تساهم الهيئة بأرض المشروع إضافة إلى توصيل جميع المرافق الخارجية اللازمة لحدود أرض المشروع.

وتحصل الهيئة مقابل ذلك على حصة نقدية من الإيرادات بنسبة 26% بما يعادل 25.2 مليار جنيه على مدار إثنى عشر عاما، إضافة إلى حصة عينيه من إجمالى المساحة البنائية تعادل 371 ألف متر مربع من الوحدات السكنية، و50 ألف متر مربع من المساحات التجارية.

وتقد التكلفة الاستثمارية للمشروع بـ150 مليار جنيه، وتتولى بالم هيلز جميع الأنشطة الخاصة بالمشروع، والتي تشمل التمويل، وأعمال البناء، والتطوير، وتوفير المرافق الداخلية.

وتتوقع الشركة أن يضم المشروع 40 ألف وحدة سكنية إضافة إلى الوحدات التجارية والخدمات وذلك على مساحة تتراوح بين 6 و8 ملايين مربع، على أن يتم تخصيص 88% من أرض المشروع للمكون السكني، و12% للمكون التجاري.

ووقعت بالم هيلز فى فبراير الماضى، اتفاق تطوير مشترك لمشروع عمرانى متكامل بمحافظة الإسكندرية، على مساحة 135 فدانا لتصبح الشركة أول مطور عقارى يعمل فى ثانى أكبر محافظات الجمهورية.

ويقع المشروع بموقع استراتيجى بالقرب من مطار النزهة الدولى، ويعد أول توسع للشركة خارج ضواحى القاهرة الكبرى والساحل الشمالى.

وتتوالى الشركة حسب الاتفاق مسئولية أعمال الإنشاء والمرافق والتسويق والبيع، والمتوقع أن يشمل وحدات سكنية مستقلة وشقق ونادى اجتماعى ومدرسة، على أن يتم فتح باب الحجز والبيع قبل نهاية العام الجارى.

وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 12 إلى 14 مليار جنيه، بناءً على الارتفاعات المتوقعة للعمارات.