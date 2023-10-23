«بالم هيلز» توقع اتفاقية مع «درة» لإنشاء 3 مبان تجارية بمشروع Palmet القاهرة الجديدة

وقعت شركة بالم هيلز للتعمير اتفاقية مع شركة درة للمقاولات، يتم بموجبها إسناد أعمال تمويل وإنشاء 3 مبان تجارية بمشروع Palmet في “بالم هيلز القاهرة الجديدة”، لشركة درة.

يأتي ذلك في إطار حرص بالم هيلز للتعمير على عقد شراكات مع كبرى شركات المقاولات، لضمان تنفيذ مشروعاتها وفق الجدول الموضوع وبأعلى مستوى من الجودة، وفي ضوء حرص الشركة على توفير خدمات متكاملة للسكان.

تفاصيل مشروع بالميت

يمتد مشروع Palmet القاهرة الجديدة على مساحة 100 فدان، وهو وجهة استثنائية في القاهرة الجديدة يحتوي على مبان متعددة الاستخدامات، ويقدم المشروع مجموعة فريدة من العروض التي ستأسر قلوب السكان والزوار على حد سواء

كما يحتوي المشروع على مجموعة متنوعة من أماكن السكن والإقامة والترفيه التي تمتليء بوسائل الراحة، مثل Admin Park والمبنى الرئيسي والمركز التجاري النابض بالحياة

بالإضافة إلى الفندق ذي الخمس نجوم والشقق الفندقية الرائعة، وتحتوي Admin Park على ثمانية مبانٍ تجارية وسكنية وإدارية، تتميز بروعتها المعمارية، وتمتد على مساحة بناء 105 آلاف متر مربع، وهو ما يعزز من النمو والابتكار والنجاح للأعمال.

منصور: المشروع معلم رئيسى فى شرق القاهرة

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير: “نحن سعداء بالشراكة مع اسم موثوق به وله تاريخ قوي مثل شركة درَّة للمقاولات، ويمثل المشروع معلمًا رئيسيًا للشركة في شرق القاهرة.

وتعتبر هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجيتنا لتسريع وتطوير البناء في جميع مشروعاتنا، وتسليط الضوء على التزامنا بتقديم مجتمعات جاهزة لعملائنا”.

تعزيز التعاون الثنائى

من جانبه، قال المهندس محمد حسن درة، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة درة للمقاولات: “هذا التعاون سيفتح صفحة جديدة في تاريخ علاقتنا الطويلة المدى مع شركة بالم هيلز للتعمير، حيث ستتمكن درة من تعزيز موقعها كواحدة من كبرى شركات تطوير العقارات

لذلك فأنا مسرور بشراكتنا لاستفادة من خبرة بالم هيلز في إحياء جميع مشروعاته، بالإضافة إلى ذلك، نتطلع إلى الاستفادة من 80 عامًا من خبرتنا في السوق لتقديم مجمع استثنائي لعملاء بالم هيلز”.

مساحة المشروع 500 فدان

يمتد مشروع بالم هيلز نيو كايرو على مساحة 500 فدان بقلب مدينة القاهرة الجديدة، وتطوره شركة بالم هيلز للتعمير بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتميز المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من محاور متعددة وطرق رئيسية

إذ يقع على طول الطريق الدائري الأوسطي بالقرب من شارع التسعين، وعلى بعد مجرد 10 دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة و15 دقيقة من الجامعة الأمريكية، وكذلك تصميم فريد وضعه مكتب المعماري العالمي (شابمان تايلور)، الحاصل على أكثر من 300 جائزة تصميم حول العالم، وسلم أكثر من 3 آلاف مشروع في 5 قارات بأكثر من 100 دولة.

عدد الوحدات

ويضم المشروع 4500 وحدة متعددة الاستخدامات ما بين شقق سكنية بمساحات متنوعة، ومنازل تاون هاوس وفيلات مزدوجة ومنفصلة، تقام على ارتفاع يصل إلى 330 مترًا فوق مستوى سطح البحر، مما يوفر لقاطنيها مناظر طبيعية خلابة، ونتيجة لذلك حقق المشروعات مبيعات ضخمة منذ طرحه للبيع متربعًا على عرش المشروعات الأعلى مبيعًا بشرق القاهرة.