«بالم هيلز» تنفي وجود وضع يد على أراضيها بالساحل الشمالي

علقت شركة بالم هيلز للتعمير على تداول أخبار حول التزامها من قبل وزارة الإسكان بتحمل تعويضات واضعي اليد على أراضيها بالساحل الشمالي .

إذ تداولت أخبار حول إلزام وزارة الاسكان للشركة بتحمل تعويضات واضعي اليد على الجزء غير المنمى بمساحة 27.46 فدان بما يعادل 115.3 ألف متر بالأراضي المخصصة للشركة بمنطقة سيدي عبد الرحمن من محافظة مطروح.

وأشارت “بالم هيلز” للتعمير إلي أنه لايوجد أي وضع يد على أراضي الشركة في الساحل الشمالي.

وأكدت “بالم هيلز” أن هذه المنطقة في حوزة الشركة منذ بداية المشروع، لذا لايوجد أي التزام مالي على الشركة كما ذكر .

يذكر أن نتائج أعمال بالم هيلز للتعمير خلال النصف الأول من 2023، أظهرت تمكن الشركة من تسجيل مبيعات جديدة تتخطي 19.6 مليار جنيه، متجاوزة المبيعات المحققة خلال العام الماضي والبالغة 10.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 84%.

وبلغت إيرادات بالم هيلز للتعمير خلال النصف الأول من العام الجاري 6.91 مليار جنيه، مقابل 6.94 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي.

وارتفع صافي أرباح بالم هيلز للتعمير بنحو 9% خلال النصف الأول من 2023، لتصل 608 ملايين جنيه، مقابل 558 مليونا بالنصف الأول من 2022.