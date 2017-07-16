بالم هيلز تقود تعاملات البورصة نحو الشراء

قادت شركة “بالم هيلز” للتعمير تعاملات مجالس الإدارة والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة، بالشركات المقيد بالبورصة، نحو الشراء، وذلك بقيام مجلس الإدارة ومجموعة مرتبطية بشراء نحو 3.5 مليون سهم.

ووفق بيان منشور على شاشات التداول، اليوم الأحد، ضمت العمليات الشرائية بخلاف “بالم هيلز” كلا من الدلتا للتأمين، ومطاحن مصر الوسطى، والقاهرة للزيوت والصابون، في حين شملت العمليات البيعية أسهم كل من الدولية للأسمدة والكيماويات، و النصر للأعمال المدنية، وجهينة للصناعات الغذائية، و النعيم القابضة للاستثمارات.

يذكر أن مؤشرات البورصة استهلت تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع، وصعد المؤشر الثلاثينى بنسبة 0.04% إلى 13828 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.17% إلى 686.65 نقطة، ومؤشر “EGX100 ” الأوسع نطاقا بنسبة 0.18% إلى 1573.8 نقطة.