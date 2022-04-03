«بالم هيلز» تقر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.10 جنيه للسهم

أقرت عمومية شركة بالم هيلز للتعمير،فى اجتماعها الأخير (31 مارس الماضى) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.10 جنيه للسهم يجرى صرفها على قسطين .

وقالت بالم هيلز للتعمير فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن هذه الأرباح سيجرى توزيعها عبر كوبون نقدى على قسطين متساويين بقيمة 0.05 جنيه لكل قسط .

ومن المقرر صرف القسط الأول فى شهر مايو القادم، بينما سيجرى القسط الثانى فى أغسطس، وفقًا لمحضر الجمعية العامة العادية المرسل للبورصة.

ونوهت الشركة إلى أن عملية توزيع الأرباح ستشمل حق الإثابة والتحفيز للموظفين على أن تكون حصة العاملين من الأرباح 45 مليون جنيه تقريبا.

واقترح مجلس إدارة الشركة فى 8 مارس الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 304 مليون جنيه على أن تعرض على الجمعية العامة لإقرارها أو تعديلها.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها المجمعة إلى 856 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 749.1 مليون جنيه خلال 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 7.7 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 5.2 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

كما ارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.271 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.231 جنيه للسهم خلال العام السابق 2020، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 8 مارس الماضى.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ، تسجيلها صافى ربح قدره 356 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 560 مليون جنيه خلال 2020.

بالم هيلز تتخطى المستهدف وتسجل مبيعات بقيمة 17.1 مليار جنيه خلال 2021

ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز

وارتفعت مبيعات الشركة فوق المستهدف إلى 17.1 مليار جنيه خلال العام الماضى بنسبة نمو 35% على المبيعات المحققة فى العام السابق.

وكشفت مؤشرات مالية أرسلتها الشركة للبورصة (15 فبراير الماضى) ارتفاع عدد الوحدات المباعة إلى 3350 وحدة خلال عام 2021، بنسبة نمو 82% عن العام السابق.

وتوقعت الشركة فى وقت سابق تحقيق مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2021، بما يعنى أن حجم المتحقق يزيد على المستهدف بأكثر من 2 مليار جنيه.

واستحوذت مدينة بادية على 26% من مبيعات الوحدات السكنية فى عام 2021، بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات جنيه، كما ارتفعت مبيعات الوحدات التجارية إلى 2 مليار جنيه فى نفس العام بنسبة نمو 3% عن العام السابق.

وبلغ عدد الوحدات المسلمة للعملاء إلى 1308 وحدة خلال العام الماضى بنسبة نمو 107%، مقارنة بعدد وحدات 633 جرى تسليمها العام السابق 2020.

ورفعت الشركة مخصصات الإنفاق على أعمال التشييد والبناء إلى 2.7 مليار جنيه خلال العام الماضى، بزيادة قدرها 1.2 مليار جنيه عن مخصصات عام 2020.

بالم سجلت مبيعات سكنية وتجارية بقيمة 12.9 مليار جنيه حتى سبتمبر

ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير

وسجلت الشركة مبيعات سكنية وتجارية بقيمة بقيمة 12.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، مقارنة بمبيعات بلغت 7.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020 بمعدل نمو 76%.

وباعت الشركة حوالى 2462 وحدة حتى سبتمبر الماضى مقارنة ببيع 1040 وحدة خلال الفترة المقارنة من العام الماضى بمعدل زيادة سنوية 123%، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة فى 16 نوفمبر الماضى.

ونجحت الشركة فى تسجيل طفرة بالمبيعات العقارية بلغت 3.4 مليار جنيه بنهاية مارس مقارنة بمبيعات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020 بنسبة نمو 98%.

وبلغ عدد الوحدات السكنية المبيعة خلال الربع حوالى 488 وحدة سكنية وتجارية مقارنة بعدد 261 وحدة خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وعزت الشركة هذا النمو إلى التعافى التدريجى فى قطاع العقارات وزيادة الإقبال على طروحات ومشروعات شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، إضافة إلى نمو المبيعات التجارية.

وارتفع صافي ربح الشركة إلى 653.3 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بأرباح بلغت 563.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بتكاليف بلغت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة 16 نوفمبر الماضى.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم، تراجع صافى أرباحها إلى 337.7 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافى ربح قدره 445.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.209 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.169 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى. (مازالت قوائم 2021 فى طور الإعداد والتجميع).

تضاعف إيرادات الشركة إلى 4 مليارات جنيه فى النصف الأول من 2021

وأظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة للشركة تضاعف إيراداتها إلى 4 مليارات جنيه، خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بنحو 2 مليار خلال الفترة المقارنة من 2020، بنسبة نمو 100% تقريبا.

وارتفع صافي أرباح الشركة إلى 495.5 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بأرباح بلغت 282 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بتكاليف بلغت 1.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وزاد نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.152 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.091 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ، تراجع صافى أرباحها إلى 96.2 مليون جنيه خلال النصف الأول مقارنة بصافى ربح قدره 227.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وشهدت إيرادات بالم هيلز للتعمير قفزة مماثلة خلال الربع الأول المنتهى مارس لتسجل 1.9 مليار جنيه خلال مقارنة بنسبة نمو 74% عن الفترة المقارنة من العام الماضى التى سجلت إيرادات بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.067 جنيه بنهاية مارس الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.027 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة للشركة تراجع أرباحها إلى 47.9 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 53.4 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.

تأسست بالم هيلز فى يناير 2005، وأُدرجت في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2006، ويتسع نشاط الشركة في جميع أنحاء مصر، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، والمملكة العربية السعودية، ويقع مقرها فى محافظة الجيزة.

ويبلغ رأسمالها 6.23 مليار جنيه موزعًا على 3.11 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين: شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية، البنك العربى الأفريقى الدولى، ياسين إبراهيم لطفى منصور، حسن محمد حسن درويش، إضافة إلى مساهمين آخرين.