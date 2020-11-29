«بالم هيلز» تفصح عن تفاصيل الإصدار الخامس لسندات التوريق بقيمة 1.5 مليار جنيه

أفصحت شركة بالم هيلز للتعمير عن تفاصيل الإصدار الخامس لسندات توريق أصدرتها بالتعاون مع شركة سى آى كابيتال والبنك العربى الأفريقى بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وقالت بالم هيلز فى إفصاح للبورصة الأحد إن هذا الإصدار يختص بتوريق أكثر من ألف وثلاثمائة وحدة سكنية بمشروعاتها المختلفة.

ويبلغ صافى تلك العملية 1.25 مليار جنيه ،بينما يبلغ عدد الوحدات المورقة فى العملية 1341 وحدة بمشروعات جولف فيوز، امتداد الجولف، وود فيل، وبالم فالى، وبالم باركس.

كما تغطى عملية التوريق وحدات سكنية بمشروعات أخرى ، مثل هاينسدا باى، وهاينسدا وايت 2، إضافة إلى مشروع بالم هيلز القطامية وامتدادتها الأولى والثانية.

وشارك فى ترتيب وضمان هذا الطرح، 3 بنوك إلى جانب سى آى كابيتال، هم البنك العربى الأفريقى، والبنك التجارى الدولى، والبنك الأهلى المتحد.

ياسين منصور: نخطط لإصدار سندات توريق جديدة بقيمة 3 مليارات جنيه

رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير

وقال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز إن نجاح شركته فى إصدار هذا الطرح سينعكس إيجابيًا على القوائم المالية والمركز المالى للشركة خلال الربع الحالى من 2020.

وتوقع منصور أن تصدر شركته سندات توريق أخرى خلال العام القادم بقيمة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه تقريبا.

وأشار منصور إلى أن بالم هيلز نجحت حتى الآن فى إصدار سندات توريق بقيمة 3.6 مليار جنيه منذ بداية برنامج التوريق فى عام 2016.

وتقول الشركة إن لجوءها إلى إصدار سندات التوريق بضمان المشروعات القائمة يساعد فى تسليم الوحدات المتعاقد عليها فى موعدها ، كما يساعدها على سداد قروض البنوك الممنوحة لتمويل هذه المشروعات.

بالم هيلز أصدرت سندات توريق بقيمة 776 مليون جنيه العام الماضى

وأصدرت بالم هيلز فى أكتوبر 2019 سندات توريق (الإصدار الرابع) بقيمة 776 مليون جنيه مع شركة ثروة كابيتال وذلك بغرض استخدام حصيلتها فى سداد جزء من القروض الحالية .

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 22 اكتوبر الماضى، إن عملية التوريق المشار إليها تختص بـ582 وحدة سكنية تابعة لها تم تسليمها للعملاء فى مشروعات جولف فيوز، امتداد جولف، امتداد بالم هيلز القطامية (1 ،2).

كما تشمل الوحدات الداخلة فى عملية توريق بالم هيلز مشروعات أخرى مثل، هاسيندا باى، هاسيندا وايت 2،بالم باركس ، بالم فالى، وود فيل، كاسكيد،فيلج جيت، هاسينداباى،هاسيندا وايت 2.

وقالت شركة ثروة للتوريق آنذاك، إن اجمالى السندات التى أصدرتها لصالح بالم هيلز للتعمير بلغت قيمتها 2.4 مليار جنيه وهى أكبر محفظة فى السوق.

وأشارت بالم هيلز إلى أن شركة ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب قامت بدور مستشارب الهيكلة ومدير ومروج الإصدار .

كما قام كل من بنك مصر والبنك العربى الافريقى الدولى والبنك المصرى الخليجى والبنك الأهلى المتحد بترويج وتغطية الاصدار بالكامل ، بينما قامت شركة العربية للاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى للطرح.

بالم هيلز أصدرت سندات توريق فى مارس بقيمة 760 مليون جنيه

وأصدرت بالم هيلز فى 6 مارس 2019 سندات توريق (الإصدار الثالث) لمحفظة أوراق قبض آجلة بقيمة 760 مليون جنيه مع شركة ثروة كابيتال.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة آنذاك إن هذه العملية تختص بتوريق 670 وحدة سكنية تابعة لها تم تسليمها للعملاء فى مشروعات جولف فيوز، امتداد جولف، امتداد بالم هيلز القطامية(1،2)، هاسيندا باى، هاسيندا وايت 2.

وسبق للشركة إتمام الإصدار الثانى لسندات التوريق فى أغسطس 2017 بقيمة 700 مليون جنيه بالتعاون مع ثروة كابيتال أيضا.

البنك العربي الأفريقي أصبح المساهم الثاني في الشركة

وأفصحت بالم هيلز فى يوليو الماضى عن قيام البنك العربى الأفريقى الدولى بشراء حصة كبيرة من الأسهم بقيمة إجمالية قدرها 544.2 مليون جنيه.

وقالت الشركة إن حجم هذه الحصة يبلغ 382 مليون سهم تقريبًا تمثل 12.25% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 1.43 جنيه، ونفذتها شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية.

وأصبح البنك العربى الأفريقى ثانى أكبر مساهم فى الشركة بعد شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية.

تأسست بالم هيلز فى يناير 2005، وأُدرجت في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2006، وتعمل الشركة ضمن قطاع العقارات مع التركيز على التطوير العقارى.

ويتسع نشاط الشركة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وسنغافورة ومصر والمملكة العربية السعودية، ويقع مقرها فى محافظة الجيزة.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين، شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية، البنك العربى الأفريقى الدولى، ياسين إبراهيم لطفى منصور، حسن محمد حسن درويش، إضافة إلى مساهمين آخرين.

وأظهرت نتائج أعمال حديثة للشركة، تراجع إيراداتها إلى 2 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 906 ملايين جنيه، خلال العام الماضى، مقابل أرباح بلغت 906.8 مليون جنيه في 2018.