بالم هيلز تطور 300 فدان بالمرحلة الأولى من واحة أكتوبر

مصطفى طلعتقال محمد سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة "بالم هيلز" للتعمير، إن مشروع واحة أكتوبر، المقرر إطلاقة وبدء التسويق به خلال شهر إبريل المقبل، سيوفر فرصة سكن إلى 150 ألف نسمة.وأشار سلطان، خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة، اليوم الأربعاء، إلى أن المشروع عبارة عن مدينة سكنية متكاملة سيتم تنفيذها

مصطفى طلعت

قال محمد سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة “بالم هيلز” للتعمير، إن مشروع واحة أكتوبر، المقرر إطلاقة وبدء التسويق به خلال شهر إبريل المقبل، سيوفر فرصة سكن إلى 150 ألف نسمة.

وأشار سلطان، خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة، اليوم الأربعاء، إلى أن المشروع عبارة عن مدينة سكنية متكاملة سيتم تنفيذها عبر مراحل متتالية، على أن يتم البدء في المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 300 فدان بعدد 2000 وحدة.

ومشروع واحة أكتوبر يقام على مساحة 3 آلاف فدان، وتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى 2015، يحتوى على شقق ووحدات مستقلة بتكلفة استثمارية تقدر 150 مليار جنيه.