بالم هيلز تطلق شراكة مع المجتمعات العمرانية بتكلفة 2.7 مليار جنيه

بدور إبراهيم كشف ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عن إن إجمالى التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من مشروع باديا المقام على 3000 فدان بالسادس من أكتوبر والذى يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الاسكان والمجتعات العمرانية الجديدة 2.7 مليار جنيه. وأشار منصور خلال مؤتمر صح

بدور إبراهيم

كشف ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عن إن إجمالى التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من مشروع باديا المقام على 3000 فدان بالسادس من أكتوبر والذى يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الاسكان والمجتعات العمرانية الجديدة 2.7 مليار جنيه.

وأشار منصور خلال مؤتمر صحفى عقدته الشركة منذ قليل للإعلان عن إطلاق المشروع إلى أن المرحلة الأولى ستشمل على 1040 شقة و340 فيلا وتستهدف الشركة مبيعات من تلك المرحلة حوالى 3.25 مليار جنيه.

وأوضح أن الشركة نفذت 18 مشروعاً عقارياً فى السوق المصرية وتسعى لتنفيذ المزيد دائما وتوسعة حجم استثماراتها ومشروعاتها المتنوعة لتشتمل على السكنى والساحلى بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية .



