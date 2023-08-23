«بالم هيلز» تضخ 3.8 مليار جنيه في الإنشاءات خلال النصف الأول من 2023

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن ملخص نتائج أعمال الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 كما يلي:

تخطت المبيعات الجديدة مستوى 19.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو ،2023 متجاوزة مستوى المبيعات المحققة خلال فترة المقارنة من العام الماضي، والبالغ 10.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 84 % على أساس سنوي.

وواصلت مدينة باديا تحقيق مبيعات قوية خلال الفترة، حيث سجلت نموًا بنسبة 229 ٪على أساس سنوي لتصل المبيعات الجديدة إلى 10.1 مليار جنيه، وذلك نتيجة لبيع 902 وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 667 وحدة مباعة في العام الماضي.

وحقق مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة نمو في قيمة المبيعات الجديدة يعادل 15 % نمو على أساس سنوي والتي تخطت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وقامت بالم هيلز بإنفاق 3.8 مليار جنيه على أعمال التشييد والبناء خلال النصف الأول من عام 2023 ،بزيادة قدرها 115 % على أساس سنوي.

كما قامت الشركة بتسليم 538 وحدة سكنية و تجارية خلال النصف الأول من عام 2023 في مقابل 643 وحدة في النصف الأول من عام 2022.

وحدات جاهزة

وبلغت قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم وغير المبيعة 3 مليارات جنيه، وذلك في العديد من مشروعات الشركة بنهاية النصف الأول من عام 2023.

وقامت الشركة بإتمام أعمال التشييد والبناء لإجمالي 873 وحدة سكنية وتجارية في مناطق قابلة للمعيشة بالعديد من مشروعاتها.

وارتفعت الإيرادات المجمعة خلال النصف الأول من عام 2023 علي أساس سنوي لتصل إلي 6.9 مليار جنيه و بلغ مجمل الربح 2.3 مليار جنيه ، محققاً زيادة سنوية بنسبة قدرها 0.4% عن فترة المقارنة

مجمل الربح

فيما بلغ مجمل الربح 34 % خلال النصف الأول من عام 2023. بلغت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 1.4 مليار جنيه، بارتفاع 2% على أساس سنوي وبهامش 20% .

وحققت بالم هيلز صافي أرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 608 مليون جنيه مقارنة 558 مليون جنيه صافي ارباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية.

وبلغت قيمة صافي القروض 3.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 1.5 مليار جنيه في العام المالي المنتهى 2022 ، جاء ذلك الارتفاع ليعكس زيادة الإنفاق على أنشطة البناء خلال النصف الأول من عام 2023 للتخفيف من تأثير ارتفاع تكلفة مواد البناء على هوامش الربحية

وبينما بلغ رصيد أوراق القبض وأرصدة العملاء 34 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023

نبذة عن الشركة

وتعمل بالم هيلز على تطوير وحدات سكنيه أوليه في شرق وغرب القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى وحدات موسميه مطلة على البحر الأبيض المتوسط بالساحل الشمالي.

وبنهاية النصف الأول من عام 2023 ،قامت الشركة بتسليم اكثر من 14,500 وحدة سكنية وتجاريه داخل مشاريعها.

وتقوم حاليا بالم هيلز بتطوير عدة مشروعات بغرب القاهرة وشرق القاهرة والساحل الشمالي والإسكندرية، بإجمالي مبيعات تراكميه تتجاوز 27 مليار جنيه، وإضافة إلى ذلك، لدى الشركة عدة مشروعات حديثة من بينهم خمس مشروعات بنظام مشاركة الإيرادات.