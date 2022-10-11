«بالم هيلز» تشتري 505 آلاف سهم خزينة ضمن خطة دعم السهم المتداول

أفصحت شركة بالم هيلز للتعمير عن شراء 505 آلاف سهم خزينة من سوق التداول فى إطار خطة لدعم سعر الورقة المالية المتداولة في البورصة المصرية.

وقالت بالم هيلز للتعمير في بيان مختصر مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، إن عملية الشراء جرت بالسعر المتداول بجلسة الأمس وقت الشراء.

وأقر مجلس إدارة الشركة فى 16 أغسطس الماضى، خطة لشراء كمية من أسهم الخزينة تعادل 5% من إجمالى الأسهم ضمن الإجراءات الاستثنائية الممنوحة للشركات المدرجة لدعم أسهمها فى السوق.

وأعلنت الشركة فى يناير 2021 خطة مماثلة استهدفت 62.3 مليون سهم خزينة كحد أقصي بهدف دعم الورقة المالية المتداولة فى البورصة، كما أعلنت خطة شبيهة في بداية جائحة كورونا (مارس 2020).

بالم هيلز تشرع فى إجراءات إعدام 39 مليون سهم خزينة بتخفيض رأس المال

بالم

وغالبا ما تتخلص الشركات من أسهم الخزينة عبر إعادة بيعها فى السوق خلال مدد زمنية محدودة، أو تلجأ إلى وسيلة الإعدام من خلال تخفيض رأس المال المصدر بما يعادل قيمة أسهم الخزينة المراد التخلص منها.

وحصلت بالم هيلز في 26 سبتمبر الماضى على موافقة هيئة الرقابة المالية للشروع فى إجراءات إعدام 39 مليون سهم خزينة اشترتهم خلال الفترة الماضية.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن عملية إعدام أسهم الخزينة ستجري بطريقة تخفيض رأس المال المصدر بما يعادل تلك الأسهم.

ولجأت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى شراء كميات من أسهم الخزينة منذ بدايات جائحة كورونا فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية للشركات لمواجهة تداعيات الجائحة.

ومن أبرز هذه الشركات، جى بى أوتو، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية للدخان، أوراسكوم للتنمية مصر، ماكرو جروب لمستحضرات الأدوية.

وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.

هيكل ملكية هيلز وخريطة أكبر المساهمين فوق 5%

رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير

ويبلغ رأسمال بالم هيلز الحالي 6 مليارات جنيه موزعا على 3 مليارات سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالي بين شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية المساهم الأكبر بنسبة 40.18%.

كما يسهم البنك العربى الأفريقى الدولى بنسبة 12.56%، ويستحوذ ياسين منصور على ( 6%) إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5% وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 20 يوليو الماضي.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 10.7مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة نمو 38% عن المحقق خلال الفترة المقارنة من 2021.

وجاءت أغلب المبيعات من مشروع بادية الذى قفزت مبيعاته بنسبة 144% عبر بيع 677 وحدة بقيمة 3.1 مليار جنيه، مقارنة مع بيع 357 وحدة خلال العام السابق بقيمة 1.2 مليار جنيه تقريبا.

بينما شهد مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة -ثانى أكبر مشروع للشركة-تضاعف مبيعاته هو الآخر بنسبة 209% ليسجل 2.3 مليار جنيه مقارنة مع نحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وسجلت الشركة صافى ربح مجمع قدره 856 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 749.1 مليون جنيه خلال 2020.

كما ارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.271 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة مع 0.231 جنيه للسهم خلال 2020، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 8 مارس الماضى.