«بالم هيلز» تشترى 6 ملايين سهم خزينة جديدة فى البورصة

أفصحت عن عملية جديدة على أسهم الخزينة

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير اليوم الثلاثاء، شراء 6 ملايين سهم خزينة جديد فى البورصة المصرية بغرض دعم سعر السهم المتداول فى السوق.

ونفذت بالم هيلز الأسبوع الماضي عدة عمليات أحدها على 5 ملايين سهم خزينة، والأخرى على 2.5 مليون سهم، كما أعلنت الأحد والاثنين من الاسبوع الجارى عن تنفيذ عمليتين على 5.6 مليون و3.4 مليون سهم .

وأخطرت بالم هيلز للتعمير إدارة البورصة المصرية فى يناير الماضي بخطة جديدة لشراء 62.3 مليون سهم خزينة بهدف دعم الورقة المالية المتداولة.

وقالت الشركة، إن عمليات شراء هذه الكمية ستمتد لشهر بدأت من 19 يناير الماضى، وتنتهى 18 فبراير الجارى.

ونفذت الشركة أولى عمليات الشراء فى 19 يناير الماضي على نحو 1.2 مليون سهم خزينة، ثم نفذت عمليات متنوعة، كما نفذت بعد ذلك عمليات أخرى على أكثر من عشرة ملايين سهم.

ويمثل عدد أسهم الخزينة المراد شراؤها 2% من إجمالى أسهم بالم هيلز للتعمير، ويتم التعامل عليها بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ.

بالم هيلز للتعمير: نهدف إلى دعم السهم المنخفض بشكل غير مبرر

وتتولى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية مهام تنفيذ عمليات الشراء التى ستمول ذاتيا من خلال السيولة المتاحة لدى الشركة.

وتقول الشركة إن هدفها من تلك الخطة يتركز حول دعم سعر السهم فى البورصة المصرية والحد من الانخفاض غير المبرر أدنى من القيمة الاسمية على حد تعبيرها.

وأقرت بالم هيلز للتعمير خطة مماثلة فى بداية جائحة كورونا (مارس 2020) لشراء 62.3 مليون سهم خزينة خلال الأسبوعين الممتدين من 2 إلى 15 مارس الماضي.

وقالت الشركة آنذاك إن شراء أسهم الخزينة فى تلك الفترة ساهم فى تخفيف الآثار السلبية المترتبة على جائحة كوورنا، بما منح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم.

ومثلت تلك الكمية من الأسهم حوالى 2% من إجمالى الأسهم، ونفذ العمليات شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

وأعلنت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، خلال العام الماضى، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية منذ جائحة كورونا.

وشملت هذه الشركات، جى بى أوتو ، حديد عز،الشرقية للدخان، مدينة نصر للإسكان، أرابيا انفستمنتس القابضة، وآخرين.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى مستهل مارس الماضى، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك فى البيع.

بالم أصدرت سندات توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه

سندات توريق

وأصدرت بالم هيلز فى 29 نوفمبر الماضى سندات توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه بالتعاون مع شركة سى آى كابيتال والبنك العربى الأفريقى .

وقالت بالم هيلز فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا الإصدار يختص بتوريق أكثر من ألف وثلاثمائة وحدة سكنية بمشروعاتها المختلفة.

ويبلغ صافى تلك العملية 1.25 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الوحدات المورقة فى العملية 1341 وحدة بمشروعات جولف فيوز، امتداد الجولف، وود فيل، وبالم فالى، وبالم باركس.

كما تغطى عملية التوريق وحدات سكنية بمشروعات أخرى، مثل هاينسدا باى، وهاينسدا وايت 2، إضافة إلى مشروع بالم هيلز القطامية وامتدادتها الأولى والثانية.

وشارك فى ترتيب وضمان هذا الطرح، 3 بنوك إلى جانب سى آى كابيتال، هم البنك العربى الأفريقى، والبنك التجارى الدولى، والبنك الأهلى المتحد.

وتأسست بالم هيلز فى يناير 2005، وأُدرجت في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2006، وتعمل الشركة ضمن قطاع العقارات مع التركيز على التطوير العقارى.

ويتسع نشاط الشركة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وسنغافورة ومصر والمملكة العربية السعودية، ويقع مقرها فى محافظة الجيزة.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين، شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية، البنك العربى الأفريقى الدولى، ياسين إبراهيم لطفى منصور، حسن محمد حسن درويش، إضافة إلى مساهمين آخرين.

وأظهرت نتائج أعمال حديثة للشركة، تراجع إيراداتها إلى 2 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية يونيو الماضى، مقارنة مع نحو 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 906 ملايين جنيه، خلال عام 2019، مقابل أرباح بلغت 906.8 مليون جنيه في 2018. ومازالت نتائج أعمال 2020 فى مرحلة التجميع والإعداد.