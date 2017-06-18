بالم هيلز تسلمت الموافقة على مشروع الـ 3000 فدان

قالت شركة بالم هيلز للتعمير، إنها حصلت على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتطوير المشترك لمشروع سكنى متكامل على مساحة 12.6 مليون متر مربع (3000 فدان) غرب القاهرة.

وقررت إدارة البورصة إعادة التعامل على السهم بعد ايقافه صباحا، لحين الرد على استفسار البورصة بهذا الخصوص .

يقام المشروع بنظام المشاركة فى الإيرادات، ومن المقرر أن تساهم الهيئة بأرض المشروع، بالإضافة إلى جميع المرافق الخارجية اللازمة لحدود أرض المشروع، مقابل حصة نقدية من الإيرادات بنسبة 26%، بالإضافة إلى حصة عينيه تعادل 371 ألف متر مربع من الوحدات السكنية، و50 ألف متر مربع من المساحات التجارية.

تتولى بالم هيلز جميع الأنشطة الخاصة بالمشروع، والتي تشمل التمويل، وأعمال البناء، والتطوير، وتوفير المرافق الداخلية.

وتتوقع الشركة أن يشمل المشروع مساحات سكنية مبنية تتراوح بين 6 إلى 8 ملايين مربع، على أن يتم تخصيص 88% من أرض المشروع للمكون السكني، و12% للمكون التجاري.

