«بالم هيلز» تسجل مبيعات بقيمة 35 مليار جنيه خلال 9 شهور

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن تحقيق مبيعات جديدة بقيمة 35 مليار جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وذلك مقابل 17.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المماثلة من عام 2022، وبما بتجاوز المبيعات المستهدفة للشركة خلال العام الجاري .

يذكر أن بالم هيلز للتعمير حققت خلال النصف الأول من العام الجاري إجمالي إيرادات بقيمة 6.91 مليار جنيه، مقابل 6.94 مليار خلال النصف الأول من 2022.

وتخطت المبيعات الجديدة لشركة بالم هيلز للتعمير، 19.6 مليار جنيه، خلال النصف الأول متجاوزة المبيعات المحققة خلال العام الماضي والبالغة 10.7 مليار بنسبة نمو 84%.

وارتفع صافي أرباح بالم هيلز للتعمير بنحو 9% خلال النصف الأول من 2023، لتصل 608 ملايين جنيه، مقابل 558 مليونا النصف الأول من 2022.