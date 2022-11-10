بالم هيلز تسجل أعلى مبيعات في تاريخها بقيمة 17.5 مليار جنيه خلال 9 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة بالم هيلز للتعمير تسجيلها أعلى مبيعات قياسية في تاريخها بقيمة 17.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي.

وقالت بالم هيلز فى إفصاح تفسيرى مرسل للبورصة المصرية الخميس، إن تحقيق هذه المبيعات القياسية جاء بفضل نمو عدد الوحدات المباعة والمسلمة بمشروعاتها المختلفة حتى سبتمبر الماضى.

وارتفعت المبيعات الجديدة للوحدات السكنية والتجارية بنسبة 36% لتسجل 12.9 مليار جنيه حتى سبتمبر 2022، كما ارتفعت متوسطات أسعار البيع في جيمع المشروعات ما عزز إيرادات الشركة وربحيتها.

وبلغ عدد الوحدات المباعة خلال التسعة أشهر حوالى 2914 وحدة مقارنة بعدد 2462 وحدة خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021، بنسبة نمو 18%.

بالم هيلز : أغلب المبيعات من مشروعي بادية والقاهرة الجديدة

بالم هيلز

وجاءت أغلب المبيعات من مشروع بادية الذى سجل معدل نمو بنسبة 109% عبر بيع 914 وحدة بقيمة 4.2 مليار جنيه، بينما شهد مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة -ثانى أكبر مشروع للشركة- نموًا بنسبة 99% ليسجل 3.3 مليار جنيه عبر بيع 593 وحدة.

وأظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 10.7مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة نمو 38% عن المحقق خلال الفترة المقارنة من 2021.

وجاءت أغلب المبيعات من مشروع بادية الذى قفزت مبيعاته بنسبة 144% عبر بيع 677 وحدة بقيمة 3.1 مليار جنيه، مقارنة مع بيع 357 وحدة خلال العام السابق بقيمة 1.2 مليار جنيه تقريبا.

بينما شهد مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة -ثانى أكبر مشروع للشركة-تضاعف مبيعاته هو الآخر بنسبة 209% ليسجل 2.3 مليار جنيه مقارنة مع نحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وسجلت الشركة صافى ربح مجمع قدره 856 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 749.1 مليون جنيه خلال 2020.

كما ارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.271 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة مع 0.231 جنيه للسهم خلال 2020، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 8 مارس الماضى.

بالم هيلز سجلت مبيعات فوق المستهدف بقيمة 17.1 مليار جنيه خلال 2021

ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز

وارتفعت مبيعات الشركة فوق المستهدف إلى 17.1 مليار جنيه خلال العام الماضى، بنسبة نمو 35% على المبيعات المحققة فى العام السابق.

وكشفت مؤشرات مالية أرسلتها الشركة للبورصة (15 فبراير الماضى) ارتفاع عدد الوحدات المبيعة إلى 3350 وحدة خلال عام 2021، بنسبة نمو 82% عن العام السابق.

وتوقعت الشركة، فى وقت سابق، تحقيق مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2021، بما يعنى أن حجم المتحقق يزيد على المستهدف بأكثر من 2 مليار جنيه.

واستحوذت مدينة بادية على 26% من مبيعات الوحدات السكنية فى عام 2021، بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات جنيه، كما ارتفعت مبيعات الوحدات التجارية إلى 2 مليار جنيه فى نفس العام بنسبة نمو 3% عن العام السابق.

وبلغ عدد الوحدات المسلَّمة للعملاء إلى 1308 وحدة، خلال العام الماضى، بنسبة نمو 107%، مقارنة بعدد وحدات 633 جرى تسليمها العام السابق 2020.

ورفعت الشركة مخصصات الإنفاق على أعمال التشييد والبناء إلى 2.7 مليار جنيه، خلال العام الماضى، بزيادة قدرها 1.2 مليار جنيه عن مخصصات عام 2020.

ويبلغ رأسمال بالم هيلز الحالي 6 مليارات جنيه موزعا على 3 مليارات سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالي بين شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية المساهم الأكبر بنسبة 40.7%.

كما يسهم البنك العربى الأفريقى الدولى بنسبة 12.72%، ويستحوذ ياسين منصور على ( 6.7%) إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5% وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 11 أكتوبر الجاري.