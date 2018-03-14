بالم هيلز تستهدف مشاركة المصريين بالخارج بنحو 16% من مبيعات 2018

مصطفى طلعتأكد طارق عبدالرحمن الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بالم هيلز للتعمير أن شركته تستهدف أن يساهم المصريين بالخارج بنحو 16% من إجمالي مبيعات العام الحالي المتوقع أن تصل إلى 12 مليار جنيه.وأشار "عبالرحمن" على هامش المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة اليوم الاربعاء بحضور القيادات التنفيذية أن

مصطفى طلعت





أكد طارق عبدالرحمن الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بالم هيلز للتعمير أن شركته تستهدف أن يساهم المصريين بالخارج بنحو 16% من إجمالي مبيعات العام الحالي المتوقع أن تصل إلى 12 مليار جنيه.





وأشار “عبالرحمن” على هامش المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة اليوم الاربعاء بحضور القيادات التنفيذية أن شركته انهت 11 مشروعا على مدار السنوات الماضية من إجمالي 29 مشروعا مملوكه لها.ممثلى الشركات يرفضون تمثيل القيمة المضافة الحقيقية



