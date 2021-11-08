«بالم هيلز» تستعد لإطلاق المنطقة التجارية بـ «نيوكايرو» بعد الإنشاءات اللافتة للجزء السكنى

حققت شركة بالم هيلز خطوات متسارعة للغاية فى تنفيذ مشروع «بالم هيلز نيو كايرو» المقام على مساحة 500 فدان والبالغ استثماراته 25 مليار جنيه، واستطاعت الشركة تسليم باكورة الوحدات السكنية والفيلات، وتطمح لإطلاق مزيد من المراحل بالمشروع .

وقال رجل الأعمال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مشروع «بالم هيلز نيوكايرو» كان أحد مشروعات الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذى تم توقيعه فى عام 2015 وخلال فترة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وفى مرحلة لاحقة تم صدور القرار الوزارى والتخطيط للمشروع على مساحة 500 فدان تعادل 2.5 مليون متر مربع فى منطقة القاهرة الجديدة.

وأوضح – خلال مؤتمر صحفى عقد مؤخرا بحضور «المال» – أنه تم تقسيم المشروع لـ 400 فدان مخصصة للوحدات السكنية من شقق وفيلات والباقى للمنطقة التجارية والتى ستضم ناديا رياضيا على مساحة 27 فدانا، وفندقا وشققا فندقية ومولات تجارية ومعارض للسيارات.

منصور: ضخ 5 مليارات جنيه فى الأعمال الإنشائية و25 ملياراً الاستثمارات الكلية

وأشار إلى أن الشركة استثمرت ما بين 4 إلى 5 مليارات جنيه فى المشروع منذ انطلاق الإنشاءات وحتى الآن، وتم الانتهاء بنسبة كبيرة من كافة إنشاءات المرحلة الأولى والتى تقام على مساحة 100 فدان والثانية والمقامة على مساحة 70 فدانا، كما تم الانتهاء من تسليم نحو 190 وحدة سكنية قبل توقيت تسليمها بنحو عام بجانب 154 وحدة أخرى.

وأكد أن «بالم هيلز» تعتمد فى عقودها على سياسة إمكانية تسليم الوحدات قبل فترة من تسليمها لا تقل عن عام، وهو ما يحدث فى مختلف مشروعاتها ومنها «باديا» بمنطقة أكتوبر ومشروعات أخرى فى الساحل الشمالى والعين السخنة وشرق القاهرة.

ولفت إلى أن «بالم هيلز نيو كايرو» يضم 4500 وحدة وفقاً للمخطط التفصيلى، بدأ تنفيذ نحو 1300 منها يمثلون ربع المشروع وخلال السنوات القادمة سيتم السير لتنمية وتطوير باقى الأرض، مع العلم أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى عام 2027 بعدما حصلت الشركة على عام إضافى للتنفيذ فى ظل التبعات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا.

وأوضح أن المشروع مقام بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتبلغ حصة الأخيرة نحو %28.4 من أى متحصلات نقدية من البيع بخلاف حصة عينية تبلغ 175 ألف متر من الوحدات السكنية و17 ألف متر بالمنطقة التجارية.

ونوه إلى أن الشركة بدأت الأعمال الفعلية فى المرحلة الثالثة للمشروع، فى ظل الاستعداد لإنهاء كافة الأعمال فى المراحل السابقة خلال الربع الأول من العام المقبل، كما أنه من المتوقع تطوير 50% من أرض المشروع خلال 2022.

وتطرق إلى أن المنطقة التجارية المرتقبة سيكون بها فرع لمدارس «كنجز» الدولية ليكون ثانى فرع للمدارس فى مصر بعد تواجدها لأول مرة فى مشروع باديا أكتوبر، ومن المخطط زيادة فروع المدارس لثلاثة فى الفترة القادمة.

وعن تأثير موجة التضخم العالمى على السوق العقارية فى مصر، قال إن العقار هو الأمان للمستهلك والفرد فى مصر متوقعاً زيادة الطلب على العقار فى الفترة القادمة، فى ظل الارتفاع المستمر للكثافة السكانية .

ورأى أن الإشكالية الأبرز فى السوق المحلية هى انخفاض قيم ومشاركة الرهن والتمويل العقارى رغم أنه لاعب رئيسى فى كافة الأسواق العالمية، ولكنه أشاد بتوجه الدولة والبنك المركزى لإطلاق مزيد من المبادرات لتنشيط التمويل العقارى بأسعار فائدة جذابة، بخلاف التواصل المستمر مع كافة الجهات لإزالة العقبات التى تحد من انطلاقة التمويل العقارى.

وأوضح أن الشركة سلمت 2470 وحدة خلال عام 2019 وهو ما كان رقماً قياسياً حينها، ولكن خلال أول 9 شهور من العام الجارى استطاعت تسليم 2467 وحدة وهو ما يعد قريباً للغاية من تسليمات 2019 ويؤكد تحقيق رقم قياسى جديد فى التسليمات بنهاية 2022، كل ذلك حدث رغم التبعات السلبية لأزمة فيروس كورونا والتى أثرت على عمليات الإنشاء والبيع.

وضرب رئيس مجلس إدارة بالم هيلز مثالا بأن شركته عندما طرحت أول مرحلة فى مشروع «نيو كايرو» بلغ سعر المتر 9000 جنيه وحاليا يتم طرح المتر السكنى بقيمة 20 ألف جنيه.

كل 100 جنيه زيادة فى سعر الأسمنت ترفع التكاليف بنحو 25 جنيها

وأوضح أن أيه زيادة فى أسعار مواد البناء تؤدى بالتبعية لزيادة أسعار البيع وهو ما ستقره «بالم هيلز» فى العام الجديد، شارحاً بأنه فى حالة زيادة أسعار الحديد تؤدى لرفع التكاليف بنحو 80 جنيها، وكل 100 جنيه زيادة فى سعر الأسمنت تقود لزيادة التكاليف بنحو 25 جنيها.

وتطرق لتملك «بالم هيلز» مخزون عقارى جاهز للبيع بقيمة 4 مليارات جنيه سيتم الاعتماد عليها فى توفير السيولة ومواجهة تحديات التضخم؛ بجانب اتباع سياسة الإسراع قدر الإمكان فى عملية إنشاء المشروعات؛ وخفض عدد الوحدات التى يتم طرحها فى أى مرحلة جديدة.

ولفت إلى أن الشركة ضخت استثمارات فى الإنشاءات بالمشروعات المختلفة قاربت 1.9 مليار جنيه فى أول 9 شهور من العام الجارى مقابل 800 مليون جنيه تم ضخها فى عام 2020 وهو ما يعكس اهتمام الشركة بتسريع وتيرة الإنشاءات.

10 مليارات قيمة المبيعات السكنية فى المشروع

وأشار «منصور» إلى أن المبيعات المحققة فى القطاع السكنى للمشروع تفوق 10 مليارات جنيه وتم تنفيذ نسبة إنشاءات تتعدى %80 فى المرحلتين الأولى والثانية البالغ مساحتهما الإجمالية 170 فدانا.

وحول التوجه لإصدار سندات توريق، قال إن الشركة استطاعت لأول مرة منذ فترة تخفيض قيمة الديون البنكية لتصل إلى ما دون 500 مليون جنيه، وهو ما يعزز الملاءة المالية لها، كما أنها بصدد إصدار برامج سندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال الفترة القادمة، لتضاف إلى سندات أخرى تم إصدارها بقيمة 1.350 مليار جنيه فى فترة سابقة، بما يؤكد انعدام الديون فى أقرب وقت.

وفى شهر يونيو الماضى، أعلنت شركة «بالم هيلز» للتعمير، عن إصدار سندات توريق جديدة بالتعاون مع شركة ثروة كابيتال بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار جنيه، ويختص الإصدار بتوريق عدد من الوحدات السكنية بمشروعاتها المختلفة جرى تسليمها للعملاء (355 وحدة).

وأصدرت السندات على أربعة شرائح بواسطة «ثروة كابيتال»، بالمشاركة مع ثلاثة بنوك، هم: بنك مصر، البنك العربى الأفريقى، والبنك الأهلى المتحد، إضافة إلى شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر.

كما قامت شركة مصر كابيتال للوساطة فى السندات بدور وسيط التداول فى السوق الثانوية (لأول مرة) بهدف تسهيل دخول المستثمرين من الأفراد الطبيعين إلى سوق الاستثمار فى السندات التوريق.

وقال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز، إن برنامج توريق الوحدات السكنية ساهم- منذ انطلاقه فى 2016 – فى تسريع وتيرة التشييد والبناء بمشروعات الشركة بما أدى إلى التسليم المبكر للعملاء فى كافة المشروعات تقريبا.

وأكد أن الشركة تعتمد فى تنفيذ المشروعات على فصل ميزانياتهم بشكل مستقل، وتعتمد فى التمويل بشكل رئيسى على الموارد الذاتية ومقدمات الحجز للعملاء، وفى حالة الحاجة لأى تمويلات خارجية يتم دراستها وتوفيرها.

وحول باقى التوسعات فى «بالم هيلز نيوكايرو»، لفت «منصور» إلى أنه فى تصميم المنطقة التجارية سيتم تنفيذ وحدات تدر عائدا للشركة ومنها مبانى قابلة للإيجار بخلاف المدرسة والنادى، وكلها مشروعات تتسم بدر عائد دورى للشركة.

وأفاد بقرب «بالم هيلز» من التعاقد مع شركة المصرية للاتصالات WE لتنفيذ وتشغيل البنية التحتية لمشروعى «نيو كايرو» و«باديا»، تزامناً مع دراسة الشركة التعاقد مع أفضل الكيانات العالمية لإدارة المشروعات والبنية التحتية والاستدامة وتكنولوجيا المعلومات.

وأفاد بأن قوانين الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتيح لبالم هيلز إمكانية الدخول فى شراكة مع مطورين لإنشاء مشروعات خدمية بداخل مشروعاتها ومنها «باديا» على سبيل المثال. حازم بدران الرئيس التنفيذى المشارك فى «بالم هيلز»

فيما قال حازم بدران الرئيس التنفيذى المشارك فى «بالم هيلز»، إن قيمة المبيعات السكنية فى مشروع «نيو كايرو» وصلت إلى مليارى جنيه خلال العام الجارى فقط، فيما سيتم طرح وحدات كاملة التشطيب فى الفترة القادمة بتوقيت تسليم 4 سنوات.

وأوضح أن الشركة تخطط لبدء تنفيذ المنطقة التجارية فى العام الجديد بحجم استثمارات متوقعة تقارب 4 مليارات جنيه، وسيتم البدء بتنفيذ المدرسة الدولية والنادى الرياضى.

وتوقع ضخ الشركة لاستثمارات تفوق مليار جنيه فى الأعمال الانشائية بالمشروع خلال عام 2022، بالتزامن مع تواجد أكثر من 7 شركات مقاولات تعمل فى المشروع منها «سوليد» و«درة» و«السلام »و «يو آى سى سى» .

جدير بالذكر أن «بالم هيلز» للتعمير أعلنت منذ فترة عن ملخص نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى، والتى أظهرت تحقيق مبيعات بإجمالى 7.7 مليار جنيه ، مقابل 4.4 مليار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بمعدل نمو سنوى يعادل %76.

وأوضحت الشركة حينها أنها باعت 1408 وحدات سكنية وموسمية وتجارية خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 662 وحدة فى الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل زيادة سنوية يعادل %113.

وأرجعت ذلك إلى التعافى التدريجى فى قطاع العقارات، وزيادة الإقبال على طروحات ومشروعات الشركة بالأخص فى غرب القاهرة بالإضافة للوحدات الموسمية بمنطقة الساحل الشمالى خلال فترة الصيف، جاء ذلك بجانب نمو الطلب على الوحدات المتاحة للتسليم الفورى بعدة مشروعات بمناطق شرق القاهرة وغرب القاهرة، وأيضا النمو فى المبيعات التجارية والتى بلغت 849 مليون جنيه بحلول نهاية النصف الأول من 2021 بمعدل زيادة سنوية يعادل %74.

وارتفع صافى إيرادات النشاط خلال هذه الفترة من عام 2021 بنسبة %100 على أساس سنوى لتصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل 2 مليار خلال الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة لنمو معدلات شراء الوحدات السكنية والموسمية والتجارية مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى الزيادة السنوية فى عدد الوحدات التى تم تسليمها للعملاء خلال النصف الأول من عام 2021، وزيادة الطلب على الوحدات الجاهزة للتسليم الفوى والتى يتم تحويلها إلى إيرادات عند البيع.

وشهدت عمليات تسليم الوحدات للعملاء نموا بنسبة %63 على أساس سنوى خلال الفترة لتصل إلى 517 وحدة، مقابل 318 وحدة تم تسليمها خلال فترة المقارنة، وبلغ مجمل الربح 1.4 مليار جنيه فى النصف الأول من عام 2021 مقابل 751 مليون جنيه محققا زيادة بلغت %89 على أساس سنوى بهامش مجمل الربح %35.

وحققت الشركة صافى أرباح بعد خصم الضرائب والحقوق غير المسيطرة، بقيمة 461 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2021 مقابل 277 مليونا فى فترة المقارنة، محققة زيادة قدرها %67 على أساس سنوى.

وعملت «بالم هيلز» على حجم أعمال ضخمة خلال الفترة السابقة وقد تم بالفعل تسليم حوالي 154 وحدة للعملاء من المشروع عام 2021 ليصل إجمالى عدد الوحدات التى سيتم تسليمها إلى 300 بنهاية عام 2021 ، و1000 وحدة خلال النصف الأول من 2022ومن المقرر الانتهاء من مبيعات المشروع كاملة عام 2026.

وسيقام المشروع على 7 مراحل إنشائية، كما استطاعت الشركة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 95 فدانا، بإجمالى 768 شقة سكانية و277 من الفيلات المستقلة، على أن يتم تسليمها بالكامل مع انتهاء العام الجارى، بالإضافة إلى حجم الأعمال الإنشائية الضخمة فى المرحلة الثانية والثالثة للمشروع.

وقد فاز المشروع بتصميم متميز بواسطة أكبر المصممين العالمين SWA، إذ ترتفع الوحدات السكنية إلى 330 مترا فوق سطح البحر، إذ إن كافة الوحدت تطل على مناظر طبيعية، بالإضافة إلي مساحات خضراء شاسعة تعكس جمال الطبيعة وتعطى إطلالة مميزة ويوجد الكثير من النوافير الصناعية، والتى تمزج بين جميع عناصر الطبيعة الخلابة.

وتماشيا مع مجهودات الدولة لدعم خطة التنمية المستدامة وترشيد الطاقة، اعتمدت شركة «بالم هيلز للتعمير» على نظم التكنولوجيا الحديثة لاستخدام الطاقة الموفرة وطرق الرى الحديثة من خلال