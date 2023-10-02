«بالم هيلز» تستحوذ على 374 فدانًا في 6 أكتوبر بمبيعات تقديرية 85 مليار جنيه

أعلنت بالم هيلز للتعمير عن استحواذها على 374 فدانًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة أكتوبر وبجوار المنطقة التابعة لها بإطلالة على أهرامات الجيزة والشيخ زايد.

وأوضحت الشركة -في إفصاح للبورصة المصرية اليوم – عن أن حجم المبيعات التقديرية للمشروع يصل إلى حوالي 85 مليار جنيه؛ إذ سيشمل شققًا وفيلات سكنية ومرافق تجارية وامتداد لنادي بالم هيلز الرياضي وفندق خمس نجوم.

وأضافت أن المشروع سيضيف 1.6 مليون متر مربع من مخزون الأراضي المميزة التي ستمنح الشركة من 5 إلى 7 سنوات مبيعات جديدة مستقبلية.

يذكر أن صافي أرباح بالم هيلز للتعمير ارتفع بنحو 9% خلال النصف الأول من 2023، لتصل 608 ملايين جنيه، مقابل 558 مليونا بالنصف الأول من 2022.

وتخطت المبيعات الجديدة لشركة بالم هيلز للتعمير، 19.6 مليار جنيه، متجاوزة المبيعات المحققة خلال العام الماضي والبالغة 10.7 مليار بنسبة نمو 84%.

وبلغت إيرادات بالم هيلز للتعمير خلال النصف الأول من العام الجاري 6.91 مليار جنيه، مقابل 6.94 مليار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وبلغ مجمل الربح 2.3 مليار جنيه، بزيادة 0.4%، مقارنة بالنصف الأول من 2022