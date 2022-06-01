«بالم هيلز» ترفع أسعار عقاراتها 15% لامتصاص صدمة التضخم

قال الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير، حازم بدران، إن أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع أرباح الشركة بالربع الأول من العام الجاري، المشروعان الأساسيان وهما بالم هيلز القاهرة الجديدة وبادية، نتيجة بدء التسليمات بعد 4 سنوات من ضخ استثمارات كبيرة في الإنشاءات، وبعد أن أصبح موقعهما أكثر جاذبية بسبب شبكة الطرق الجديدة وزيادة التسليمات على أرض الواقع، وهو ما رفع المبيعات بشكل ملحوظ.

وبحسب “العربية”، أضاف حازم بدران، اليوم الأربعاء، أن بالم هيلز لديها حجم وحدات منتظم ومستمر في مشاريعها بالساحل الشمالي والقاهرة، يتم البيع منه والإضافة إليه، وذلك من العوامل التي تجعلها تمتص صدمات التضخم وارتفاع تكاليف أسعار البناء.

وقال إن حجم الاستثمار المستهدف في الإنشاءات يبلغ 3.5 مليار جنيه خلال العام الجاري، لافتاً إلى الارتفاع الملحوظ في حجم الإنشاءات والتسليمات في آخر سنتين.

ونمت الأرباح الصافية لشركة بالم هيلز للتعمير بنحو 44% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي إلى 295 مليون جنيه.

وقفزت المبيعات الجديدة بنسبة 62% خلال الربع الأول إلى 5.5 مليار جنيه.

وأرجعت الشركة الزيادة فى إجمالي المبيعات إلى زيادة أسعار البيع تزامناً مع النمو فى عدد الوحدات المبيعة خلال الفترة بنسبة 96% على أساس سنوي لتصل إلى 959 وحدة خلال الربع الأول.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير، حازم بدران، إن رفع سعر الصرف في مارس الماضي، سينعكس في الربع القادم، وبالم هيلز لديها محفظة أراضٍ، ورفعت هامش الربح على بيع الشقق والفلل مثل كل المطورين لمواجهة ارتفاع التضخم ويصبح لدى الشركة إمكانية لامتصاص الصدمة.

وأضاف أن معدل الزيادة في سعر عقارات بالم هيلز تراوح بين 10 إلى 15% كمتوسط.

وأوضح أن جميع المطورين رفعوا أسعارهم للحفاظ على هامش الربح، فيما يمتلك المطورون الكبار القدرة على مواجهة التضخم بالمخزون القابل للتسليم والأراضي.

وأشار إلى تأثير زيادة الفائدة على تكلفة التمويل، مع إمكانية أن تكون لفترة من الزمن وتعود لمعدلات الاستقرار، موضحاً أن أسعار الحديد والأسمنت بدأت في الهبوط وفي طريقها للاستقرار خلال ربع أو أكثر ويحتمل أن تعود للهوامش المستهدفة.