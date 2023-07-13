«بالم هيلز» تدرس إطلاق برنامج سندات توريق بقيمة 5 مليارات جنيه

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «بالم هيلز للتعمير» تدرس إطلاق برنامج سندات توريق بقيمة 5 مليارات جنيه على 3 سنوات.

مصادر: يُقسم إلى 3 شرائح بآجال تمتد إلى 84 شهرًا

وأوضحت أن الشركة بصدد الحصول على موافقة الجهات المختصة بشأن الإصدار الأول من البرنامج الإجمالى بقيمة 472.5 مليون جنيه وتُقسم على 3 شرائح.

وأشارت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إلى أن الشريحة الأولى تبلغ قيمتها 49.6 مليون جنيه، لمدة حدها الأقصى 13 شهرًا، وبقيمة اسمية 100 جنيه للسند.

فيما تبلغ قيمة الثانية حوالى 137 مليون جنيه، لمدة حدها الأقصى 36 شهرًا، وبواقع 285.8 مليون للثالثة بحد أقصى 84 شهرًا أيضًا.

ويتولى مكتب «على الدين شاحى وشركاه – ALC» دور المستشار القانوني، ومؤسسة «حازم حسن وشركاهُ – KPMG» مراقبًا للحسابات.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، حققت شركة بالم هيلز للتعمير، صافى ربح بلغ 256.5 مليون جنيه، مقابل 305.8 مليون فى الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وشهدت تلك الفترة ارتفاع مبيعات الشركة إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار فى الربع المقارن من 2022.

وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بنهاية مايو الماضى، تخفيض رأس المال المصدر لشركة بالم هيلز للتعمير، من 6.003 مليار جنيه إلى 5.883 مليار بهبوط قدره 120 مليونا عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 60 مليون سهم.

وحسب بياناتها حينها للبورصة المصرية، أوضحت الشركة أن رأس المال المصدر بعد التخفيض سيصل إلى 5.883 مليار جنيه موزعا على 2.941 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للورقة المالية.