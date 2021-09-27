بالم هيلز تحصل على 2.5 مليار جنيه لتمويل مشروع 500 فدان بالقاهرة الجديدة

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، اليوم الاثنين ، توقيع عقد قرض بقيمة 2.5 مليار جنيه لتمويل مشروع القاهرة الجديدة على مساحة 500 فدان.

وقالت بالم هيلز فى إفصاح للبورصة المصرية،إن هذا القرض وقعته شركتها التابعة بالم للاستثمار والتنمية العقارية مع كلا من بنك مصر والبنك الأهلى المصرى.

وتبلغ فترة سداد القرض 7.5 سنوات، وقد تم تدبيره بالتناصف بين البنكين (50% من الأهلى)، و(50% من بنك مصر).

ويقع مشروع بالم القاهرة الجديدة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة ، ويضم وحدات سكنية فاخرة وفيلات بمساحات متنوعة على إجمالى مساحة بنائية تصل إلى 400 فدان .

ويضم مخطط المشروع إنشاء نادى رياضى ومنطقة خدمات تجارية متكاملة ومساحات خضراء على مساحة ال100 فدان الأخرى من المشروع.

وبدأت بالم هيلز للتعمير بالفعل فى تسليم الوحدات السكتية بالمرحلة الأولى للمشروع اعتبارا من بداية العام الجارى.

بالم هيلز أصدرت سندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه فى يونيو

سندات توريق

وأعلنت بالم هيلز فى يونيو الماضى عن إصدار سندات توريق جديدة (الإصدار السادس) بالتعاون مع شركة ثروة كابيتال بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة (8 يونيو)، إن هذا الإصدار يختص بتوريق عدد من الوحدات السكنية بمشروعاتها المختلفة جرى تسليمها للعملاء (355 وحدة).

وأصدرت السندات على أربعة شرائح بواسطة ثروة كابيتال، بالمشاركة مع ثلاثة بنوك، هم : بنك مصر، البنك العربى الأفريقى، و البنك الأهلى المتحد، إضافة إلى شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر.

كما قامت شركة مصر كابيتال للوساطة فى السندات بدور وسيط التداول فى السوق الثانوى (لأول مرة) بهدف تسهيل دخول المستثمرين من الأفراد الطبيعين إلى سوق الاستثمار فى السندات التوريق.

ياسين منصور: برنامج التوريق ساعدنا فى التسليم المبكر بجميع المشروعات

ياسين منصور بالم هيلز

وقال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة بالم هيلز، إن برنامج توريق الوحدات السكنية ساهم- منذ انطلاقه فى 2016 – فى تسريع وتيرة التشييد والبناء بمشروعات الشركة بما أدى إلى التسليم المبكر للعملاء فى كافة المشروعات تقريبا.

كان مجلس إدارة بالم هيلز قد وافق بجلسة 27 أبريل الماضى على إصدار سندات توريق جديدة بقيمة 800 مليون جنيه مع شركة ثروة للتوريق .

من جانبه قال أيمن الصاوى، رئيس القطاع المالى لشركة كونتكت المالية القابضة، إن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه الذى تم تسعيره على أكثر من عائد ليجذب العديد من الأفراد والمؤسسات المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أن الإقبال على تغطيته جاوز الضعف.

وتعتبر ثروة كابيتال مصدرة السندات، إحدى الشركات التابعة لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (كونتكت المالية القابضة حاليا بعد تغيير اسمها فبراير الماضى).

وتلجأ شركات العقارات عادة إلى إصدار سندات توريق بضمان مشروعاتها كإحدى بدائل التمويل المتاحة أمامها لتوفير سيولة مالية عاجلة تمكنها من التوسع واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.

تأسست بالم هيلز فى يناير 2005، وأُدرجت في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2006، وتعمل الشركة ضمن قطاع العقارات مع التركيز على التطوير العقارى.

ويتسع نشاط الشركة في جميع أنحاء مصر، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، والمملكة العربية السعودية، ويقع مقرها فى محافظة الجيزة.

ويبلغ رأسمالها 6.23 مليار جنيه موزعًا على 3.11 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين: شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية، البنك العربى الأفريقى الدولى، ياسين إبراهيم لطفى منصور، حسن محمد حسن درويش، إضافة إلى مساهمين آخرين.

تضاعف إيرادات الشركة إلى 4 مليارات جنيه فى 6 أشهر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية للشركة،تضاعف إيراداتها إلى 4 مليارات جنيه، خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بنحو 2 مليار خلال الفترة المقارنة من 2020، بنسبة نمو 100% تقريبا.

وكشفت نتائج بالم هيلز المجمعة المرسلة للبورصة 18 أغسطس، ارتفاع صافي أرباحها إلى 495.5 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بأرباح بلغت 282 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت تكاليف الشركة إلى 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بتكاليف بلغت 1.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.152 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.091 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ،تراجع صافى أرباحها إلى 96.2 مليون جنيه خلال النصف الأول مقارنة بصافى ربح قدره 227.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وشهدت إيرادات الشركة قفزة مماثلة خلال الربع الأول المنتهى مارس لتسجل 1.9 مليار جنيه خلال مقارنة بنسبة نمو 74% عن الفترة المقارنة من العام الماضى التى سجلت إيرادات بقيمة 1.1 مليار جنيه.

ونجحت الشركة فى تسجيل طفرة بالمبيعات العقارية لتسجل 3.4 مليار جنيه بنهاية مارس مقارنة بمبيعات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020 بنسبة نمو 98%.

وبلغ عدد الوحدات السكنية المباعة خلال الربع حوالى 488 وحدة سكنية وتجارية مقارنة بعدد 261 وحدة خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وعزت الشركة هذا النمو إلى التعافى التدريجى فى قطاع العقارات وزيادة الإقبال على طروحات ومشروعات شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى إضافة إلى نمو المبيعات التجارية.