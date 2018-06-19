بالم هيلز تحصل على موافقة الرقابة المالية لتجديد نظام الإثابة والتحفيز

رجب عزالدين أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من قيام شركة بالم هيلز للتعمير باعتماد تجديد نظام الإثابة والتحفيز للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين. ووافقت عمومية الشركة فى 13 مايو الماضى على نظام الإثابة والتحفيز، كما صدقت عليه الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 28 مايو 2018. وار



رجب عزالدين

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من قيام شركة بالم هيلز للتعمير باعتماد تجديد نظام الإثابة والتحفيز للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.

ووافقت عمومية الشركة فى 13 مايو الماضى على نظام الإثابة والتحفيز، كما صدقت عليه الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 28 مايو 2018.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 224 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 212.3 مليون في الفترة المقارنة من 2017.

وسجلت الشركة صافى ربح مجمع قدره 936.4 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2017 مقابل أرباح بلغت 785.2 مليون جنيه في 2016.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه خلال 2018 وصافي ربح بقيمة 800 مليون جنيه.



