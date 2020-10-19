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بالم هيلز تتفاوض لاقتراض 300 مليون جنيه لتدشين مدرسة دولية

ضمن مشروع «بادية»
محمد سالم 9:44 ص, الأثنين, 19 أكتوبر 20 9:44 ص, الأثنين, 19 أكتوبر 20

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تتفاوض شركة بالم هيلز للتعمير مع أحد البنوك الحكومية للحصول على قرض تصل قيمته إلى 300 مليون جنيه، بغرض تدشين مدرسة دولية وناد اجتماعى ضمن المرحلة الأولى من مشروعها السكنى التعليمى (بادية) بمدينة السادس من أكتوبر، غرب القاهرة.

وقالت مصادر على صلة بالمفاوضات إن الشركة تعكف حالياً على الانتهاء من مذكرة الشروط والضوابط الخاصة بالقرض بالتعاون مع المصرف الحكومى، بجانب مراجعة النموذج المالى الذى يتضمن التكلفة النهائية وخطة التمويل.

وأضافت لـ«المال» أن الأجل الزمنى للقرض يصل إلى 5 سنوات، ومن المقرر الانتهاء من الإجراءات وتوقيع العقود بحلول مطلع العام المقبل، مشيرة إلى السعى لمشاركة أحد البنوك الخاصة فى تدبير القرض.

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كانت بالم هيلز وقعت فى 11 سبتمبر 2019 اتفاقية مع شركة جوليس برجر الألمانية لإدارة تطوير المرحلة الأولى من مشروع «بادية».

وقالت فى إفصاح للبورصة آنذاك إن الشركة الألمانية (جى بى آى) ستتولى جميع أنشطة الإدارة والإشراف على تطوير المرحلة الأولى من المشروع، بما فى ذلك إدارة ورصد جميع أنشطة المقاولين، كما ستقوم بالعمل كمستشار للمشروع، إضافة إلى إدارة التصميمات وإدارة برنامج التشييد والبناء، والتصنيع خارج الموقع، وكذلك ستتولى عمليات النقل وإعداد استراتيجية التطوير وتنفيذها، وإدارة التكاليف، وإدارة مراقبة الجودة، وإدارة الهندسة القيمية.

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وتغطى المرحلة الأولى من مشروع بادية مساحة 332 فداناً من أصل 3000 فدان، وتشمل إنشاء وحدات سكنية ووحدات مستقلة بإجمالى 622 ألف متر مربع تقريباً، كما تتضمن إنشاء مدرسة دولية ومبان إدارية وناد اجتماعى رياضى على مساحة بنائية قدرها 170 ألف متر مربع تقريبا، وتتوقع بالم هيلز بدء تسليم تلك الوحدات خلال 2022.

ويتضمن المشروع إنشاء وتطوير جامعة خاصة بتكلفة تصل إلى 1.9 مليار جنيه من خلال شراكة بين «بالم هيلز» وذراع التعليم التابع لشركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية «تعليم»، بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية، ومن المقرر أن تستحوذ بالم هيلز على %40 من الشركة الجديدة، بينما ستمتلك شركة تعليم %60 وذلك وفق بيان رسمى صادر عن الشركتين مطلع الشهر الجارى.

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ومن المقرر تمويل مشروع الجامعة من خلال رأسمال الشركة المشتركة، بالإضافة للقروض التى ستحصل عليها من البنوك، ويستهدف المشروع استيعاب 9000 طالب.

وفى البيان أشارت بالم هيلز إلى إجراء مفاوضات فى الوقت الراهن مع عدة جامعات وكليات دولية لإنشاء فروع لها داخل المشروع.

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بقلم محمد سالم

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