بالم هيلز تتبرع بمبلغ 7.5 مليون جنيه لدعم مواجهة «كورونا»

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن تبرعها بمبلغ 7.5 مليون جنيه لدعم جهود مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد موزعة على وزارة الصحة وآلاف الأسر المتضررة .

وقالت بالم هيلز فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين إنها قدمت دعم مادى بمبلغ 5 ملايين جنيه لوزارة الصحة ، إضافة إلى وضع منشأة سياحية تابعة تحت تصرفها.

وأضافت الشركة أنها ستتكفل باحتياجات عشرة آلاف أسرة متضررة على مستوى الجمهورية من خلال تخصيص مبلغ 2.5 مليون جنيه .

بالم هيلز: منشأة سياحية من 200 غرفة تحت تصرف وزارة الصحة

وسلمت الشركة وازرة الصحة منشأة سياحية كاملة التجهيز مكونة من 200 غرفة في قلب القاهرة لاستخدامها مع التكفل بجميع مصاريف الإقامة للمرضى والأطباء وطاقم الخدمة الموظفين وعمال الصيانة للمنشأة.

وقالت ياسين منصور رئيس الشركة إن 71 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا نزلت بالمنشأة حتى الآن فى إطار اجراءات الحجر الصحى. وفقا للإفصاح.



وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية عن تبرعات بمبالغ مختلفة خلال الأسابيع الماضية لدعم وزارة الصحة وبعض الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال الصحى.

إعمار مصر تتبرع بـ 50 مليون جنيه لوزارة الصحة ومصر الخير

فى هذا السياق أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية عن تبرعها بمبلغ 50 مليون جنيه لمساندة الحكومة المصرية ومؤسسة “مصر الخير” فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت “إعمار مصر” فى إفصاح للبورصة 8 ابريل الجارى إن هذا المبلغ سيخصص منه 10 ملايين جنيه للحكومة المصرية ،و40 مليونا لمؤسسة مصر الخير.

وأضافت أن التبرع لمؤسسة مصر الخير يتم فى إطار بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التضامن الاجتماعى .

إيديتا تمنح مصر الخير 2 مليون جنيه لشراء أجهزة تنفس

ايديتا

كذلك أعلنت شركة ايديتا للصناعات الغذائية عن تبرعها بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح مؤسسة مصر الخير؛ لشراء أجهزة تنفس صناعى وأدوات طبية لازمة لمواجهة فيروس كورونا الغامض.

وقالت “إيديتا”، فى إفصاح للبورصة 6 أبريل الجارى إن هذا التبرع جزء من مبلغ أقره مجلس الإدارة فى وقت سابق يصل إلى 10 مليون جنيه كحد أقصى للتبرع خلال 2020.

وأعلنت شركات أخرى فى وقت سابق عن تبرعات مماثلة لأغراض الدعم الصحى والأُسَر المتضررة من تداعيات كورونا فى مصر.

مؤسسة ساويرس تخصص 100 مليون جنيه لدعم متضررى كورونا

فى هذا السياق قررت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه، لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المؤسسة إن هذا المبلغ سيوجه 40 مليون جنيه منه لدعم العمالة اليومية والأسر الأكثر احتياجًا.

بينما سيوجه 60 مليون جنيه لدعم الجهود الحكومية الاحترازية، بالتعاون مع وزاراتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

فى نفس السياق،قالت مجموعة مستشفيات كليوباترا إنها ستتبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه خلال العام المالي الحالي 2020 لدعم أنشطة وزارة الصحة.

البنك التجارى الدولى يتكفل بعشرة آلاف أسرة متضررة

البنك التجارى الدولى

كما أعلنت عدة بنوك خاصة وحكومية عن تكفلها برعاية عشرات الآلاف من الأسر المتضررة بالتنسيق مع جمعيات خيرية.

وأعلن عمرو الجناينى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى، التزامه بدعم عشرة آلاف أسرة متضررة ضمن مبادرة “تحدى الخير” التى أطلقتها جمعية رسالة للأعمال الخيرية.

كما أعلن البنك الأهلي المصري التبرع بمبلغ 80 مليون جنيه، فى إطار مبادرة أطلقها اتحاد بنوك مصر لمواجهة التداعيات الاقتصادية.

وأطلق اتحاد بنوك مصر مبادرة بالتنسيق مع البنك المركزي تقوم على مخاطبة البنوك بالتبرع وفقًا للأرباح التى حققها خلال العام الماضى.

واقترح الاتحاد حدودًا للتبرعات تبدأ من 10 إلى 80 مليون جنيه، بناء على هذا المعيار.