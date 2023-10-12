بالم هيلز: استثمار 250 مليار جنيه في تطوير 16 مليون متر بمصر

قال رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، إنهh طورت ما يقرب من 16 مليون متر مربع خلال 21 عاما، باستثمارات تقدر بنحو 250 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح مقر أكاديمة “Right To Dream” الرياضية داخل مدينة “باديا” بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية “Right To Dream”.

وتأسست الأكاديمية في غانا عام 1999، واستحوذت عليها مجموعة المنصور عام 2021 مقابل 100 مليون يورو.

وقررت مجموعة المنصور إنشاء مقر للأكاديمية في مصر، واختارت مدينة “باديا” في 6 أكتوبر.

و تقدر المساحة الإجمالية لمدينة “باديا” بنحو 12.6 مليون متر مربع وتطورها بالم هيلز بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح ياسين منصور أن الشركة راعت أن تكون “باديا” أول مدينة مستدامة بالكامل في غرب القاهرة وستعتمد علي تصميمات من شأنها خفض انبعاثات الكربون وتقليل درجة الحرارة ومعالجة مياه الصرف.

وأكد أن الحكومة حققت طفرة لافتة في البنية التحتية بالطرق والمرافق في المنطقة المجاورة لمشروع باديا.

وأشار إلى أن “باديا” يضم فيلات وشقق سكنية بخلاف مدارس وناديا رياضيا ومناطق خدمية وترفيهية.