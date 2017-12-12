بالم هيلز: أسعار العقارات ستوالي ارتفاعها

هاجر عمران: قال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتطوير العقارى، إن الفترة الماضية شهدت زيادة فى أسعار العقارات فى السوق المحلية وستستمر فى الزيادة خلال الفترة المقبلة إلا أنها تبقى أقل من دول أخرى مثل دبى ونيروبى على سبيل المثال. وأضاف منصور خلال مشاركته بالجلسة الأولى من مؤتمر "صناع

هاجر عمران:



قال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتطوير العقارى، إن الفترة الماضية شهدت زيادة فى أسعار العقارات فى السوق المحلية وستستمر فى الزيادة خلال الفترة المقبلة إلا أنها تبقى أقل من دول أخرى مثل دبى ونيروبى على سبيل المثال.

وأضاف منصور خلال مشاركته بالجلسة الأولى من مؤتمر “صناعة العقارات الاستثمار فى المستقبل”، صباح اليوم الثلاثاء، التى تنظمه الغرفة الأمريكية أن القطاع يساهم فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 15% وهى نسبة جيدة، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع فى الاقتصاد الإماراتى بـ20% وفى تونس تبلغ النسبة 10% كما أن النسبة تزيد فى الدول المتقدمة إلى أعلى من 20%، معتقدا: أننا قريبين من انفجار الفقاعة، لكن أثر التعويم على السوق العقارى سيستمر خلال العام المقبل 2018.