بالمواعيد.. تعرف على كيفية حجز رحلة بواسطة الـ «سوبر جيت»

أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة والمعروفة باسم سوبر چيت عن مواعيد قيام الأتوبيسات إلى مختلف المحافظات.

وتضمنت إعلانات “الاتحاد العربي” مواعيد تحرك أتوبيسات السوبر چيت، حيث يمكن حجز الرحلة عن طريق 8 مكاتب مختلفة.

يشار إلى أن مكتب نادي السكة الحديد يوفر حجز رحلات إلى 9 محافظات وهو المكتب الأكبر من حيث عدد وجهاته ويليه مكاتب “الدائري، عبد المنعم رياض، والجيزة” بواقع 8 محافظات لكل منهم.

كما أن وجهات كل من مكتب عبد المنعم والجيزة متطابقان، بينما يختلفان مع “الدائري” في محافظة واحدة، حيث هما يتضمنان التوجه إلى الغردقة بينما مكتب الدائري يتضمن بورسعيد بدلًا منها.

ويأتي مكتب عدلي منصور في المرتبة الثالثة من حيث عدد وجهات أتوبيسات السوبر جيت لديه، متضمنًا 7 مناطق يمكن التوجه لها.

ثم مكتب رمسيس بواقع 5 وجهات و”الترجمان” بعدد 3 مناطق بينما يحتوي مكتب المطار التابع لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة على وجهة واحدة وهي محافظة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن رحلة مكتب المطار إلى الإسكندرية تنطلق بداية من الساعة 12 ظهرًا وأخرى بعد ذلك التوقيت بساعتين والثالثة الساعة الرابعة عصرًا.

مواعيد رحلات مكاتب السوبر جيت

مواعيد السوبر چيت من مكتب «عدلي منصور»

وتقدم محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، ويتضمن مكتب السوبر جيت رحلات إلى اسكندرية، بورسعيد، سوهاج، المنيا، وأسيوط، بالإضافة إلى قنا-الأقصر ومرسى مطروح.

وتشتمل رحلات الإسكندرية المنطلقة من مكتب عدلي منصور لأتوبيسات السوبر جيت 12 ميعادا مختلفا، حيث تبدأ أول رحلة بدءًا من الساعة 6 صباحًا و45 دقيقة، ويليها 4 رحلات يفرق بين كل منها ساعة واحدة.

بينما تأتي الرحلة السادسة في تمام الساعة 12 ظهرًا و45 دقيقة، وتليها رحلتان يفصل كل منها ساعة عن سابقتها، ثم الرحلة التاسعة تنطلق الساعة 5:45 عصرًا.

ويليها 3 رحلات بين كل منهم ساعة فاصلة لتكون الرحلة الأخيرة من مكتب عدلي منصور إلى الإسكندرية بأتوبيسات السوبر جيت في تمام الساعة 8 مساء و45 دقيقة.