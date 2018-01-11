بالمواعيد.. تعرف على النظام الجديد للبطولات الإفريقية





علي المصري





كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” خلال اجتماعه في الدار البيضاء برئاسة أحمد أحمد، عن النظام الجديد للبطولة الأكبر للأندية في القارة السمراء، الذي يبدأ من العام الحالى، حيث ستكون هناك قرعة قبل مباريات دور الثمانية لتحديد الفرق التي ستتقابل في ربع النهائي على نفس طريقة دوري أبطال أوروبا.





وأعلن الكاف عن موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي، حيث سيقام اللقاء أحد أيام 23، 24، 25 فبراير المقبل، بالمغرب.





وكان الاتحاد الإفريقي قد أجرى تعديلاً في النسخة الماضية بإقامة دور المجموعات بداية من دور الستة عشر بعد أن كان يُقام في السابق في دور الثمانية، ليقوم هذا العام بتعديل جديد وهو إدخال القرعة في مرحلة ربع النهائي.





وقال المكتب التنفيذي لـ”كاف”، إن النسخة بعد المقبلة لكلا البطولتين، ستكون انتقالية، بحيث تبدأ في ديسمبر 2018، وتنتهي في مايو 2019، مشيراً إلي أنه سيتم تطبيق نظام صارم، فيما يتعلق بلوائح تراخيص الأندية، بحلول 2019، وستبدأ النسخة التالية من سبتمبر في العام ذاته إلى مايو 2020.





وجاءت مواعيد مباريات بطولات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية علي النحو التالي:





_ ذهاب الدور التمهيدي: 9، 10، 11 فبراير

_ إياب الدور التمهيدي: 20، 21 فبراير

_ ذهاب دور الـ32: 6، 7 مارس

_ إياب دور الـ 32: 16، 17، 18 مارس

_ قرعة دور المجموعات للأبطال، ودور الـ 32 الإضافي للكونفدرالية: 21 مارس

_ ذهاب دور الـ 32 الإضافي للكونفدرالية: 6، 7، 8 أبريل

_ إياب دور الـ 32 الإضافي للكونفدرالية: 17، 18 أبريل

_ قرعة دور المجموعات للكونفدرالية: 21 أبريل

_ الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بالبطولتين: 4، 5، 6 مايو

_ الجولة الثانية: 15، 16 مايو

_ الجولة الثالثة: 17، 18 يوليو

_ الجولة الرابعة: 27، 28، 29 يوليو

_ الجولة الخامسة: 17، 18، 19 أغسطس

_ الجولة السادسة: 28، 29 أغسطس

_ قرعة ربع النهائي لدوري الأبطال و الكونفدرالية: 3 سبتمبر

_ مباريات ذهاب ربع النهائي: 14، 15، 16 سبتمبر

_ مباريات إياب ربع النهائي: 21، 22، 23 سبتمبر

_ مباريات ذهاب نصف النهائي: 2، 3 أكتوبر

_ مباريات إياب نصف النهائي: 23، 24 أكتوبر

_ ذهاب الدور النهائي لدوري الأبطال: 2، 3، 4 نوفمبر

_ إياب الدور النهائي لدوري الأبطال: 9، 10، 11 نوفمبر

_ ذهاب الدور النهائي للكونفدرالية: 23، 24، 25 نوفمبر

_ إياب الدور النهائي للكونفدرالية: 30 نوفمبر، 1، 2 ديسمبر.