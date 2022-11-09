بالمنطقة الزرقاء.. افتتاح أول جناح للأطفال والشباب في «COP 27»

افتُتح أمس الثلاثاء أول جناح للأطفال والشباب في تاريخ مؤتمرات المناخ في COP 27 ، مما يساهم في زيادة الوضوح والمشاركة وتمكين أصوات شبكات الأطفال والشباب ، وتعزيز شمولهم. في محادثة المناخ العالمي وصنع السياسات.

وكان من بين الحضور: الدكتورة أمنية العمراني ، مبعوث الشباب لرئاسة COP 27 ، وكيت هامبتون ، الرئيس التنفيذي لمركز القاهرة السينمائي الدولي ، وفرانشيسكو خافيير فيرا ، ناشط مناخي ، أوفايس سرمد ، نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، فوستينا فين نيام ، المدير التنفيذي ، CIFF (أفريقيا) ونانسيداليا راميريز دومينجيز ، منسقة تحالف أمريكا الوسطى لشعوب.

كما يعد هذا جناحا يملكه ويديره الأطفال والشباب ويقع في المنطقة الزرقاء الرسمية للأمم المتحدة، بهدف استضافة الأحداث ومجموعات العمل وفرص التواصل وإجازات السياسات ، وكلها برعاية شبكات الأطفال والشباب.