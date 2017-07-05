بالمستندات : نور سات يكلف الحياة ثلث مديونيتها لـ الإنتاج

تعادل 6 ملايين و 300 ألف جنيه سنويا أى إجمالى ما تطالب به المدينة محمد فتحى: فى تطور سريع لأزمة شبكة تليفزيون الحياة، ومدينة الإنتاج الإعلامى، التى قررت وقف بث القناة أول أمس، بسبب عدم التزامها بسداد مديونياتها المتراكمة، وجد…

تعادل 6 ملايين و 300 ألف جنيه سنويا أى إجمالى ما تطالب به المدينة

محمد فتحى:

فى تطور سريع لأزمة شبكة تليفزيون الحياة، ومدينة الإنتاج الإعلامى، التى قررت وقف بث القناة أول أمس، بسبب عدم التزامها بسداد مديونياتها المتراكمة، وجد المسئولون فى القناة ضالتهم فى القمر الصناعى “نورسات” ليقوموا بإعادة بث القناة عبره لحين حل الأزمة.

وحصلت “المال” على نسخة رسمية من عرض استئجار قناة فضائية صادرة من إدارة “نور سات” عام 2015، والتى أشارت إلى أن قيمة استئجار تردد قناة على “نور سات” 7 درجات غرب، بقدرة “3 Mbps” تبلغ 26.250 دولار، كما تبلغ تكلفة البلاى أوت لمواد الإذاعية الخاصة بها 3000 دولار ، أى أن التكلفة الإجمالية لاستئجار التردد والبث نحو 29.250 دولار شهريا.

وبحسببة بسيطة، فإن تكلفة البث لمدة عام تبلغ نحو 350 ألف دولار، أى ما يعادل 6 ملايين و 300 ألف جنيه مصري، وهى تمثل تقريبا قيمة ثلث المديونية المستحقة على القناة لمدينة الإنتاج الإعلامى، والتى تبلغ نحو 19.9 مليون جنيه.

ووصفت مدينة الإنتاج الإعلامى – فى بيان صحفى – تلك الخطوة بأنها تثبت أن مالك “الحياة” ليس متعثراً كما يدعي، ولديه القدرة المالية التي تمكنه من التحرك بسرعة من خارج مصر، وهو ما يثبت عدم جديته في حل المشكلة إذ كان الأولى أن يسدد ديونه إلى المدينة.

“المال” حاولت الاتصال بالدكتورة منى السيد البدوى، العضو المنتدب لشبكة تليفزيون الحياة، ومحمد سمير رئيس الشبكة، ومحمود التونى، نائب رئيس القناة، إلا أنهم لم يردوا على اتصالاتنا الهاتفية المتكررة.

جدير بالذكر أن الأزمة بدأت أمس الأول، عندما قطعت مدينة الإنتاج الإعلامى البث عن قناة الحياة، بسبب تراكم مديونياتها للمدينة، والتى وصلت – وفقا لبيان صادر عن المدينة – لنحو 19.9 مليون جنيه و 75 ألف دولار .

وفى بيان رسمى، ردت مجموعة قنوات الحياة على هذا القرار واصفة إياه بأنه ينطوي على مغالطة سافرة، إذ أنها تداين مدينة الإنتاج الإعلامي بمبلغ يجاوز قيمة المديونية، إذ أنها سددت لمدينة الإنتاج الإعلامى فى وقت سابق 16.263.043 مليون جنيه، تحت حساب شراء مساحة من الأرض، أعلنت المدينة عن بيعها بالمزاد العلني في عام 2010 لإنشاء إستوديهات خاصة، ثم تبين بعد ذلك عدم أحقيتها القانونية فى اتخاذ قرار البيع على نحو ما انتهى إليه الجهاز المركزى للمحاسبات وقرار رئيس الوزراء .

وأشارت القناة إلى أنها طالبت برد ما تم سداده في شراء هذه الأرض التي لاتمتلكها المدينة من خلال مراسلات متعددة ولقاءات متفرقة على مدار سبع سنوات لم تسفر عن استرداد القناة لذلك المبلغ، وبناء على ذلك طرحت القناة الحل البديل، وهو أن تقوم مدينة الإنتاج الإعلامي بخصم المبلغ المستحق للقناة من إيجار القناة للإستوديهات من المدينة، وهو ما صادف تعنتاً من جانب إدارة المدينة – على حد وصف البيان – مما اضطرت معه قناة الحياة إلى تكليف مستشارها القانوني جميل سعيد باتخاذ الإجراءات القانونية المؤدية إلى استرداد ذلك المبلغ، والتى بدأت بتوجيه إنذار قضائي إلى رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي مكلفاً إياه برد ذلك المبلغ.

وألمح البيان إلى وجود شبهة تعنت فى قرار المدينة، خاصة أن هناك قنوات منافسة مدينة لها بمبالغ كبيرة، إذ بلغت مديونية قناة النهار نحو 26 مليون جنيه و قنوات “سى بى سى” 14 مليونا، وغيرهما، متسائلة عن سبب قطع إشارة البث عن قناة الحياة دون سواها من القنوات الأخرى المشار إليها .

وهو ما ردت عليه المدينة، بأن المديونية المستحقة على القناة حق للمساهمين فيها، ولن تتخلي عنه أبداً خاصة مع استمرار المماطلة في عدم الوفاء بهذه الالتزامات من جانب القناة .

وأكدت أن الزعم بأن هناك قنوات أخري لها مديونيات أكبر من الحياة، أمر مرفوض ويستند علي معلومات مضي عليها 4 شهور , وهذا الأمر تغير تماماً إذ أن القنوات الأخري تقوم بالدفع , ولم تتراخ أي قناة عن السداد للمدينة لأكثر من عام إلا قناة الحياة.

وأشارت المدينة فى بيانها – والذى أرفقت معه مستندا رسميا لحكم قضائى – إلى أن صاحب القناة الدكتور سيد البدوى، تناسي عمداً صدور حكم قضائي نهائي بعدم أحقيته في المبالغ المشار إليها في بيان القناة، مؤكدة أن المدينة ليس لديها أي مانع من سداد أي مستحقات لأي طرف إن كان لديه حق، كونها شركة كبرى وتلتزم بتعهداتها.

