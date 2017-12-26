بالمستندات.. رفع السرية عن حسابات سيجما للإعلام استحقاقًا لمديونية MBC

محمد فتحىأصدرت محكمة استئناف القاهرة الأمر رقم 1724 لسنة 2017 برفع السرية عن حسابات شركة سيجما للإعلام، المالك السابق لشبكة قنوات الحياة، وذلك لدى البنوك المحجوز لديها؛ استحقاقًا لمديونية قناة mbc ونفاذًا لحكم التحكيم رقم 1012 لسنة 2014 الصادر من مركز القاهرة للتحكيم.وكان مكتب عبد الشهيد للمحام

محمد فتحى

أصدرت محكمة استئناف القاهرة الأمر رقم 1724 لسنة 2017 برفع السرية عن حسابات شركة سيجما للإعلام، المالك السابق لشبكة قنوات الحياة، وذلك لدى البنوك المحجوز لديها؛ استحقاقًا لمديونية قناة mbc ونفاذًا لحكم التحكيم رقم 1012 لسنة 2014 الصادر من مركز القاهرة للتحكيم.

وكان مكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية قد أوقع حجزًا على أموال شركة سيجما لدى بنوك: قطر الوطني، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، عودة، كريدي أجريكول، وتقدم بالطلب المشار إليه لرفع السرية عن أي حسابات أو أموال أو ودائع أو أمانات وخزائن تخص سيجما.

الجدير بالذكر أن محكمة قضت، الأسبوع قبل الماضى، برفض جميع دعاوى البطلان التى أقامتها شركة سيجما للإعلام التى يملكها السيد البدوى، رئيس حزب الوفد الحالى ورئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون الحياة سابقًا ضد شركة mbc بعد الحكم الصادر للأخيرة الذى يلزم قنوات الحياة بدفع مبلغ 6 ملايين دولار أمريكى لقنوات mbc.

وأعلن كل من شركة سيجما للإعلام ومجموعة “تواصل”، فى سبتمبر الماضى، إتمام استحواذ الأخيرة على شبكة تليفزيون الحياة وأصولها بالكامل من شركة سيجما للإعلام فى صفقة قدرت بمليار و400 مليون جنيه.



