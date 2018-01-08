بالمستندات.. توصية بإلزام الجابر بالتنفيذ العكسى على أسهم أجواء

شريف عمر أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الادارية العليا برفض طعن المساهم الرئيسى بشركة أجواء للصناعات الغذائية، رجل الأعمال السعودى محمد بن عيسى الجابر، على قرار التنفيذ العكسى على أسهم أجواء، كما طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية للتنفيذ الفورى للقرار.…

شريف عمر



أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الادارية العليا برفض طعن المساهم الرئيسى بشركة أجواء للصناعات الغذائية، رجل الأعمال السعودى محمد بن عيسى الجابر، على قرار التنفيذ العكسى على أسهم أجواء، كما طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية للتنفيذ الفورى للقرار.

وكانت الجابر قد طعن على الحكم الصادر بإلزامه بالتنفيذ العكسى والصادر فى سنة 2012 ضد كل من إدارات الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة، والهيئة العامة للاستثمار، وشركة مصر المقاصة والقيد المركزى، والمحامى خالد الغرباوى المحامى عن مساهمى الشركة، قبل أن تصدر توصية الهيئة والتى حصلت “المال” على نسخة منها.

وكانت الرقابة المالية فى عهد الرئيس الاسبق أشرف الشرقاوى قد أصدرت قراراً برقم 491 لسنة 2011 يلزم “الجابر” بشراء عدد 28 مليون سهم قام ببيعها فى البورصة بالمخالفة للقانون.

يشار إلى أن أزمة مساهمي “أجواء” بدأت أواخر عام 2009 عندما أعلنت الشركة عن توفيق أوضاع قيدها بالبورصة، عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم في السوق الحر بالبورصة، لكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم، مستغلاً معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع سهمها من 25 جنيها إلى 98 جنيهاً، قبل أن ينهار السهم إلى مستويات 2 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف سهم “أجواء” عن التداول فى جلسة 26 سبتمبر 2011، بسبب عدم تقديم قوائم 2010 معتمدة من الجمعية العمومية، وذلك قبل عودة التداول من جديد على السهم خلال عام 2014، ويتداول السهم مؤخراً قرب مستوى 2.90 جنيه.

وخلال الشهور التسعة الاولى من العام الماضى حققت الشركة ربحاً بقيمة 11 مليون جنيه مقابل 21.03 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من 2016 بنسبة نمو 47%.





