بالمستندات..تخفيض حكومي لنسبة مساهمة خط الدهان والبويا بصناعة السيارات

شريف عيسىخفّضت وزارة التجارة والصناعة نسبة مساهمة خط الدهان من 5% إلى 2%، فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة، كما خفضت الوزارة نسبة مساهمة مواد الدهان "البويا" المصرية الصنع إلى 1.5%، بعد ان كانت 2%، وفقا لما ورد بنص القرار رقم 371 لسنة 2018.وكان طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة قد أصدر

شريف عيسى

خفّضت وزارة التجارة والصناعة نسبة مساهمة خط الدهان من 5% إلى 2%، فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة، كما خفضت الوزارة نسبة مساهمة مواد الدهان “البويا” المصرية الصنع إلى 1.5%، بعد ان كانت 2%، وفقا لما ورد بنص القرار رقم 371 لسنة 2018.

وكان طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة قد أصدر أمس الأحد قراراً وزارياً بشان تعديل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات وطرق احتسابها، والذى حصلت “المال” على نسخة منه.

وبحسب القرار، فإن نسبة مساهمة خط التجميع فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة قد ارتفعت من 15% إلى 28%، على ان يتم تخفيض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً، تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.

ونوه القرار الى أن حساب نسبة مساهمة المكونات فى نشاط التصنيع المحلى للسيارات ستكون على اساس نسبة القيمة المضافة المحققة، والتى شدد على ضرورة ألا تقل نسبة القيمة المضافة للمكون عن 25%.

واشار الى تشكيل لجنة تحت مسمى “التصنيع المحلى لصناعة السيارات”، والتى ستتولى مراجعة نسب التصنيع المحلى المحققة لكل طراز على حده، ووضع النماذج الألية لإحتساب نسبة القيمة المضافة، ومراجعة مكونات السيارات المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم.

وألزم القرار مصانع السيارات بتقديم بيان بالقائمة الكاملة المفككة للمكونات طبقاً للشركة الأم ولكل طراز على حدة، وبيان بالأجزاء والمكونات المحلية الصنع، والشركات الموردة لها، وقائمة بالأجزاء المستورده وتكلفة استيرادها، وبيان سنوى بتكلفة انتاج المركبة، بالإضافة إلى بيان سنوى بما تم تصديره سواء من مكونات او سيارات تامة الصنع.





