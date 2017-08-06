بالمستندات.. الصحة توافق على مد صلاحية 50 ألف عبوة عقار فيروس سي

- مصدر بالصحة: التعديل جاء بعد موافقة لجان فنية متخصصة بإدارة الصيدلة أحمد صبرى: نشر نقيب الصيادلة، الدكتور محي عبيد، عدة مستندات تفيد بقيام وزارة الصحة بتعديل صلاحية عقار دكلاتاسفير المعالج لفيروس سي وذلك من سنتين الى 3سنوات. وبحسب المستندات التى نشرها عبيد وحصلت المال على نسخة منها

– مصدر بالصحة: التعديل جاء بعد موافقة لجان فنية متخصصة بإدارة الصيدلة

أحمد صبرى:

نشر نقيب الصيادلة، الدكتور محي عبيد، عدة مستندات تفيد بقيام وزارة الصحة بتعديل صلاحية عقار دكلاتاسفير المعالج لفيروس سي وذلك من سنتين الى 3سنوات.

وبحسب المستندات التى نشرها عبيد وحصلت المال على نسخة منها فإن الشركة المصرية لتجارة الأدوية وردت 50الف عبوة لصالح اللجنة القومية للفيروسات الكبدية لتصرف لمرضي التأمين الصحي وذلك بعد الموافقة على مد فترة صلاحبتها وتغيير تاريخ انتهاء الصلاحية.





ونشر نقيب الصيادلة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، خطاب موجه من الشركة المصرية لتجارة الأدوية للادارة المركزية للشئون الصيدلية، ينص على أن وزارة الصحة وافقت على مد صلاحية العقار المشار اليه.





وكشف مستند آخر أن وزارة الصحة أرسلت إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية، خطابا يطالبها بتوريد كميات من العقار المذكور إلى هيئة التأمين الصحى.

إضافة لصورة لشريط دواء ومطموس عليه تاريخ الصلاحية من 6 / 2017 إلى 12/ 2017.

وتعليقا على المستندات قال مصدر بادارة الصيدلة لـ”المال” إن هذا الإجراء تم بعد مواففة اللجان الفنية التى توضح صلاحية العقار وثبات المادة الفعالة وهو مايؤكد ثبات فعالية العقار .

وأكد أن وزارة الصحة لديها ادارة تفتيش كاملة لايمكنها التغاضي عن كفاءة اى عقار وتعمل بصورة دورية للحفاظ على صحة المرضى.