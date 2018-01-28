بالمستندات.. الريف الجديد تمهل أصحاب القرعة التكميلية لتأسيس الشركات

الصاوي أحمدوافقت شركة الريف المصري الجديد على مد مهلة تلقي مستندات تأسيس الشركات في القرعة التكميلية للطرح الأول حتى 28 فبراير المقبل، وسداد الدفعة المقدمة لتوزيع العقود الخضراء لتخصيص الأراضي للفائزين.وأجرت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، الأربعاء 6 ديسمبر الماضي، قرعة تكميلية على مجموعة من

الصاوي أحمد



وافقت شركة الريف المصري الجديد على مد مهلة تلقي مستندات تأسيس الشركات في القرعة التكميلية للطرح الأول حتى 28 فبراير المقبل، وسداد الدفعة المقدمة لتوزيع العقود الخضراء لتخصيص الأراضي للفائزين.

وأجرت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، الأربعاء 6 ديسمبر الماضي، قرعة تكميلية على مجموعة من أراضى الطرح الأول لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بمساحات تبلغ 61 ألف فدان، بواقع 50 ألفًا فى منطقة المغرة، مقسمة إلى 209 قطع، و11 ألف فدان فى منطقة توشكى مقسمة إلى 46 قطعة.

وهذه القرعة كانت مخصصة فقط للخاسرين في الطرح الأول لمشروع الـ1.5 مليون فدان الذي كان على مساحة 500 ألف فدان، وتمت القرعة في 19 و27 مارس وكانت الأراضي المطروحة في توشكى والفرافرة والمغرة.

وأكد عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري، في تصريحات صحفية إبان إجراء القرعة التكميلية، أنه من المقرر أن يتم منح الفائزين فى هذه القرعة التكميلية 45 يومًا غير قابلة للتمديد لتكوين الشركات وتقديم المستندات المطلوبة وسداد الدفعة المقدمة والتعاقد.



