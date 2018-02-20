بالمستندات .. الاقتصادية تقضى بعدم نظر صحة عقود مياتكو بقضية فولكس فاجن

شريف عيسى قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار الدكتور فتحى محمد أنور بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب الخاص بصحة ونفاذ عقود البيع بين الشريك اللبناني"عائلة كتانة"، والشركة التجارية للشرق الأوسط وأفريقيا "مياتكو"، وما ارتبط به من طلبات إضافية وتدخل وادعاء تزوير وإحالتها لمحكم

شريف عيسى



قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار الدكتور فتحى محمد أنور بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب الخاص بصحة ونفاذ عقود البيع بين الشريك اللبناني”عائلة كتانة”، والشركة التجارية للشرق الأوسط وأفريقيا “مياتكو”، وما ارتبط به من طلبات إضافية وتدخل وادعاء تزوير وإحالتها لمحكمة جنوب الجيزة الإبتدائية للنظرها.

كان الشريك البنانى قد لجأ لساحات القضاء لفض التنازل على حصص شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى، والتى يمتلكها رجل الأعمال كريم نجار، منذ 2012، بعد اتهام نجار ببيع حصة من رأس المال دون علمهم على اعتبار كتانة المالك لأغلبية رأس المال.

كما قضت المحكمة بخصوص الشق المستعجل المرفوع من “مياتكو”، والخاص بطلب التحفظ على الاسهم المتنازع عليها ووقف تداولها بالبورصة لحين انتهاء النزاع، قضت المحكمة برفضه وألزمت الشركة المدعية بالمصاريف ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

وقال الدكتور محمد حموده، محامى كريم نجار، أن الحكم جاء يبرء موكله من كافة التهم المنسوبة إليه من تلاعبه فى حصص المساهمين، كما أنه بطلب الإحالة يكون هو المالك الفعلى والحقيقى للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف.

وأكد حموده فى تصريحات لـ “المال” على انه بصدد إقامة دعاوى قضائية ضد الشريك الليبانى لمطالبه بتعويض مالى، نظير تشيره بموكله، وسعيه لهدم الشركة.

وكان كريم نجار، المدير التنفيذى للمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى، قد أعلن فى حوار سابق مع “المال” إمتلاك الشريك اللبنانى 42.5% من حصة الشركة، من خلال شركة مياتكو، أنه يسعى لهدم الشركة عبر النزاع على حصته، عبر تصعيد حالة الصراع، وعزله من رئاسة مجلس إدارة الشركة والتى تولى انشاءها وإدارتها فى عام 1992.

كان الشريك اللبنانى قد لجأ فى 2014 للهيئة العامة الإستثمار للإطاحة بكريم نجار من رئاسة مجلس إدارة الشركة، مستنداً إلى مجموعة من المخالفات.

وأشار إلى ان المخالفات التى توصلت إليها الهيئة لا تستدعى بأى حال من الأحوال إقالته من منصبه والممثلة فى عقد الجمعية العمومية خارج المقر الرئيسى للشركة بالجيزة فى ظل والتى كانت تجرى فى 2011، خلال أحداث ثورة يناير، بالإضافة إلى إرسال مراسلات لأحد المساهمين على عنوان خاطئ، إلى جانب أومر تتعلق بمكافأته والتى وصفتها الهئة بالمبالغ فيها، إلى جانب الدعوة لجمعيةعمومية في غير موعدها.

وكشف نجار عن تقديمه خلال الفترة الماضية لأكثر من عرض للشريك اللبنانى للتخارج من المصرية وأوتوموتيف، إلا أن جميع العروض باءت بالفشل.

وتنظر حالياً محكمة القضاء الإدارى الطعن المقدم من نجار على القرار الصادر من الهيئة العامة للإستثمار على عزله من رئاسة مجلس إدارة الشركة.





