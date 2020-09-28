رياضة

بالمرتبة التاسعة .. محمد صلاح يدخل ضمن أفضل 10 رياضيين «تسويقا» في العالم

بينما جاء نجم كرة القدم ليونيل ميسي، في المرتبة الأولى وحصل على لقب أفضل رياضي في العالم في 2020
المال - خاص 10:53 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20 10:53 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20

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حجز محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، حجز مكانه ضمن قائمة أفضل الرياضيين “تسويقا” في العالم، بينما جاء نجم كرة القدم ليونيل ميسي، في المرتبة الأولى وحصل على لقب أفضل رياضي في العالم في 2020.

وأشار موقع “سبورت برو” الأمريكي، اليوم الاثنين، إلى تفوق الدولي الأرجنتيني ومهاجم برشلونة والفائز بالكرة الذهبية ست مرات بفارق ضئيل على غريمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وأورد الموقع قائمة أفضل 50 رياضيا في العالم من الناحية التسويقية، وجاء في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي كل من نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، وقائد الكريكيت الهندي فيرات كوهلي ولاعبة التنس الكندية بيانكا أندريسكو.

واستطاع النجم المصري محمد صلاح حجز مكانه بين أفضل 10 نجوم في العالم، وحل في المرتبة التاسعة.

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وأوضح الموقع أنه تم اختيار القائمة بناء على عدة معايير أبرزها الحملات الاجتماعية ومساعدة الرعاة على تحقيق أقصى قدر من التأثير والمتابعة الاجتماعية ومشاركة وأداء المحتوى ونمو قاعدة المعجبين بمرور الوقت.

ولفت الموقع إلى أنه تم اختيار القائمة بعد متابعة أكثر من 6 آلاف رياضي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال 12 شهرا مضت.

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بقلم المال - خاص

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