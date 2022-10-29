بالمجان.. عرض وبيع منتجات الحرف اليدوية على شواطئ الإسكندرية خلال الشتاء

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن إطلاق مبادرة موجهة لأهالي الإسكندرية وصغار المنتجين، لإتاحة بعض الأماكن بشواطئ الإسكندرية بالمجان، خلال موسم الشتاء، لصغار المنتجين وأصحاب المشروعات البسيطة، لعرض وبيع منتجات الحرف اليدوية، على أن يتم البدء في تنفيذ المبادرة بداية من الأسبوع القادم.

وأوضح الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للأهالي البسطاء في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.

وأضاف أن آلاف الأسر البسيطة لديها منتجات متميزة ورائعة تحتاج إلى أماكن لعرض الحرف اليدوية، وشواطئ الإسكندرية مستعدة من الأسبوع القادم لعرض منتجاتهم بالمجان، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها اليوم لتكريم العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، بشاطئ المندرة المجاني، وذلك بالتزامن مع انتهاء موسم صيف 2022، وبحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية.