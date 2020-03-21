بالكمامة.. وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي «العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان»

في إطار جولات الوزير التفقدية وهو يرتدي الكمامة، اليوم؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة.

تفقّد وزير النقل كامل الوزير أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، والذي وجّهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهرًا،

يأتي ذلك في إطار جولات الوزير التفقدية وهو يرتدي الكمامة، اليوم؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة.

محطة عدلي منصور

بدأت الجولة بتفقُّد محطة عدلي منصور التبادلية، ثم متابعة محطات وجسر المشروع حتى محطة العاصمة الإدارية. واطلع على معدلات التنفيذ.

وصلت معدلات إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائى، إلى 22.4% من النسبة المستهدفة.

نسب الأعمال الحالية

وتم الانتهاء مما يقرب من24.6% من أعمال الكباري بالمشروع، و62.8% من أعمال الأنفاق، و13.9% من أعمال جسور السكة، وحوالى 11.1% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائى.

وأكد الوزير، خلال الجولة، أن تواجد المهندسين والعمال بكل مواقع العمل في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا، وبالتزامن مع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي يتم اتخاذها في مواقع العمل المختلفة للوقاية من فيروس كورونا- يجعلهم يسطّرون تاريخًا مجيدًا في تاريخ تنفيذ المشروعات القومية ويثبت للعالم أن العامل المصري عامل وطني مخلص يعمل ويشارك في مسيرة البناء والتنمية بمصر في جميع الأوقات.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي “السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان” يقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة به، شركات مصرية وطنية، بينما سيتم توريد الوحدات المتحركة من الخارج.

ومسار القطار الكهربائى يبلغ طوله 70 كيلومترًا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار، كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ عدد 6 “كباري”.

وكذلك عدد 2 نفق للقطار الكهربائي، بالإضافة إلى إنشاء عدد 4 كباري للسيارات لخدمة المدن الجديدة، وأن هذا المشروع سيسهم فى ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكذلك المساهمة فى زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيًّا وتجاريًّا وصناعيًّا، مضيفًا أن مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائى لها أهمية كبيرة فى تعظيم منظومة النقل الجماعى.