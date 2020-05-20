بالكمامات والمطهرات.. مدارس كوريا الجنوبية تعيد الدراسة وتواجه كورونا

إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11110

فتحت المدارس الثانوية في كوريا الجنوبية أبوابها، الأربعاء، للمرة الأولى هذا العام، وعاد الطلاب إلى الصفوف الدراسية، واضعين الكمامات، في مستهل خطة مرحلية لإعادة فتح جميع المدارس، وفقا لبروتوكولات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا ، بحسب سكاي نيوز.

وتأجل بدء الفصل الدراسي الخاص بالربيع عدة مرات منذ مارس، فيما تكافح البلاد أول تفش كبير للفيروس خارج الصين، ونُظمت الحصص الدراسية عبر الإنترنت.

لكن في ظل التراجع الحاد لحالات الإصابة اليومية بالفيروس منذ ذروة شهدتها البلاد في فبراير، رحّب المعلمون، الأربعاء، بطلاب المرحلة الثانوية في مدارسهم، بأدوات قياس الحرارة ومطهرات الأيدي.

وقال تشو هي-يون مدير مكتب التعليم في العاصمة سول للطلاب، عند مدخل إحدى المدارس الثانوية: “ندخل اعتبارا من الآن مرحلة مهمة نحتاج فيها للنجاح في الدراسة والوقاية (من فيروس كورونا)”.

وبموجب إرشادات الصحة الجديدة الخاصة بالمدارس، يتعين على الطلاب والمعلمين وضع الكمامات إلا في أوقات تناول الطعام، وعليهم مسح مكاتبهم. وستُفتح النوافذ لإدخال الهواء، وستكون المكاتب بعيدة عن بعضها بمسافة متر.

كان تقرر إعادة فتح جميع المدارس على مراحل، بدءا بالمدارس الثانوية، بين 20 مايو وأول يونيو، أمام جميع التلاميذ والطلاب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، البالغ عددهم 5.5 مليون.

وإذا أظهرت الفحوص إصابة طالب واحد بالفيروس فستتحول المدرسة بالكامل إلى الدراسة عبر الإنترنت حتى التأكد من إمكانية عودة الطلاب بأمان.

وسجلت كوريا الجنوبية 32 حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا الجديد بحلول منتصف مساء الثلاثاء، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11110، بينما بلغت الوفيات 263 حالة.