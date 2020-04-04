بالقرب من مركز وباء «كورونا».. الصين تعتزم إطلاق قمرين صناعيين للاتصالات

على الرغم من قربها من مركز وباء فيروس كورونا الجديد، عمل موظفو الشركة بجد لضمان نجاح المهمة.

ستطلق الصين أول قمرين صناعيين للاتصالات في مشروع إنترنت الأشياء القائم في الفضاء بين منتصف إلى أواخر أبريل، مع تسمية قمر صناعي واحد باسم مكان منشأه “ووهان”، وفقًا لشركة علوم وصناعة الفضاء الصينية.

وتم تطوير الصاروخ “كوايتشو – 1 إيه” لإرسال القمرين الصناعيين، من قبل مجموعة سانجيانغ، ومقرها ووهان، التابعة للشركة.

وعلى الرغم من قربها من مركز وباء فيروس كورونا الجديد، عمل موظفو الشركة بجد لضمان نجاح المهمة.

دعم مشروع إنترنت الأشياء

وصل أكثر من 130 من أعضاء فريق الاختبار المشترك للصاروخ والقمر الصناعي إلى مركز جيوتشيوان لإطلاق الإقمار الصناعية في شمال غربي الصين، وذلك بغرض القيام بعمليات التجميع والاختبار والإطلاق للمهمة في هذا الشهر.

والقمران الصناعيان شينغيون – 2 01 و02، وهما القمران الصناعيان الأولان لمشروع “هندسة شينغيون”، الذي من المقرر أن يكمل الشبكة بـ 80 قمرا صناعيا منخفض المدار.

وتم تصميمهما وتطويرهما من قبل شركة شينغيون للأقمار الصناعية التابعة لمجموعة سانجيانغ.

وتم تسمية شينغيون – 2 01 بـ”ووهان”. وسيعمل على كوكبة صينية منخفضة المدار من اتصالات إنترنت الأشياء.

وسيتم اختباره في صناعات متعلقة بآلات البحر والغابات والهندسة، وفق ما ذكر مصدر بالشركة.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال