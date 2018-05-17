بالفيديو.. ياسمين صبري تسحل رامز جلال في أولى حلقات برنامجه الرمضاني

أماني عوضانهالت الفنانة ياسمين صبري، بالضرب المبرح على الفنان رامز جلال في أولى حلقات برنامجه الرمضاني "رامز تحت الصفر" -الذي يعرض على فضائية "mbc مصر"- بعد اكتشافها للمقلب.وظهرت فكرة المقلب، باستضافة ياسمين في برنامج "في المونديال" مع مجدي عبدالغني في روسيا، وتنكر رامز جلال في شخصية مدرب المنتخ

أماني عوض

انهالت الفنانة ياسمين صبري، بالضرب المبرح على الفنان رامز جلال في أولى حلقات برنامجه الرمضاني “رامز تحت الصفر” -الذي يعرض على فضائية “mbc مصر”- بعد اكتشافها للمقلب.

وظهرت فكرة المقلب، باستضافة ياسمين في برنامج “في المونديال” مع مجدي عبدالغني في روسيا، وتنكر رامز جلال في شخصية مدرب المنتخب المصري هيكتور كوبر مرتديًا قناع وجه شبيه له، وحضر كضيف في البرنامج.

واصطحب فريق البرنامج، الضيفان متجهين إلى أحد الملاعب عن طريق تزلج جبلًا من الثلج، وحدث عطل في عربة التزلج ما أدى لسحلهم، وغضبت ياسمين صبري التي تعالت صرخاتها مع ألفاظ خارجة اعتراضًا عما حدث.

وازداد خوف الفنانة بعد ظهور دب يصارع أحد الأشخاص في جبل الثلج وعليه آثار الدماء، وبعدما كشف رامز عن شخصيته وأزال القناع الذي يرتديه انهالت عليه بالضرب المبرح والسباب، ما اضطره لمغازلتها حتى يتمكن من تهدئتها.





