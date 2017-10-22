بالفيديو..وليد سليمان لا يصدق إحرازه هدفا في مرمي النجم الساحلي

حسين رجب بطريقة لا تتخيل وكوميدية، لم يصدق لاعب نادي الأهلي وليد سليمان إحرازه هدفا في مرمي النجم الساحلي في المباراة التي جمعت مساء يوم الأحد، بين الفريقين بستاد برج العرب، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة أبطال أفريقيا. وجاء الهدف الغريب، بطريقة كوميدية عن طريق انطلاقة وليد سليمان

حسين رجب

بطريقة لا تتخيل وكوميدية، لم يصدق لاعب نادي الأهلي وليد سليمان إحرازه هدفا في مرمي النجم الساحلي في المباراة التي جمعت مساء يوم الأحد، بين الفريقين بستاد برج العرب، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الغريب، بطريقة كوميدية عن طريق انطلاقة وليد سليمان من منتصف الملعب، في هجمة مرتدة باتجاه مرمي النجم الساحلي بسرعة فائقة ويتبعه لاعبان من النجم الساحلي.

واحتك اللاعبان بوليد سليمان في مقدمة منطقة الجزاء فسقط سليمان على الأرض، واتجهت الكرة ببطء متجاوزة يمين الحارس لتسكن الشباك فى الدقيقة 58، عن طريق لاعب نادي النجم حمدي النقاز بالخطأ في مرماه.

وترتفع نتيجة المباراة 5-1 لصالح الأهلي، بهذا الهدف الغريب الكوميدي، قبل أن تنتهي بستة أهداف مقابل هدفين، ويصعد الأهلي للدور النهائي.

وتداول رواد لموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عبارات مثيرة للضحك من هدف وليد سليمان وعدم تصديقه تسجيله هدفا لصالحه حتى ولو بالخطأ في مرمي النجم الساحلي.