بالفيديو.. وزير النقل يكشف حقيقة تحريك سعر تذكرة المترو

حسين رجبقال وزير النقل الدكتور، هشام عرفات، إن سعر تذكرة مترو الأنفاق سيتحدد حسب عدد المحطات، موضحا أن السعر سيكون ثابتا لكن سيتم تقليل عدد المحطات المسموح بها للتذكرة الواحدة، في إشارة لإمكانية استخدام تذكرة أو أكثر لإتمام رحلة الراكب.جاءت تلك التصريحات خلال لقاء متلفز لوزير النقل ببرنامج

حسين رجب

قال وزير النقل الدكتور، هشام عرفات، إن سعر تذكرة مترو الأنفاق سيتحدد حسب عدد المحطات، موضحا أن السعر سيكون ثابتا لكن سيتم تقليل عدد المحطات المسموح بها للتذكرة الواحدة، في إشارة لإمكانية استخدام تذكرة أو أكثر لإتمام رحلة الراكب.

جاءت تلك التصريحات خلال لقاء متلفز لوزير النقل ببرنامج “كلام تاني”، مع الإعلامية رشا نبيل، على فضائية دريم 2 مساء يوم الخميس، ردا على سؤال للمذيعة بشأن تحرك أسعار تذاكر المترو بعد انتهاء الخط الرابع.

وأشار الوزير، إلى أنه كان متحدثا في محاضرة مؤخرا في هذا الشأن، غير إنه لم يقل أن هذا الأمر سيتم بعد انتهاء الخط الرابع.

وأوضح أن حجم شبكة المترو حاليا 77 كيلو، وسوف تزيد إلى 220 كليو قريبا، لافتا إلى أن أية شبكة مترو في العالم مثل دبي ولندن وألمانيا، لا يحدث فيها أن الشبكة كلها بسعر واحد للتذكرة.

وأشار إلى تلك الدول عادة ما تحدد سعر التذكرة بعدد محطات معينة مثل 12 محطة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يستقل أحد هذه الشبكة بسعر واحد وهذا التوجه سيحدث مع توسع الشبكة.

وقال وزير النقل “السعر سيتحدد على عدد المحطات، ولكن السعر ثابت ولكن سنقلل عدد المحطات المسموح بها”.

وأضاف “سئلت لماذا لم تطبق هذا الأمر مع الزيادة الأخيرة للتذكرة مع حديث الناس معي حول مساواة راكب يركب المترو من المرج لحلوان مع راكب آخر يستقل من المرج لمحطة كوبرى القبة مثلا؟”.

وتابع “كان السبب في ذلك عدم وجود بوابات واليوم يتم تركيب 850 بوابة جديدة لهذا الأمر وستتم الانتهاء منها في شهر أبريل المقبل”.

وشدد على أن المترو رغم كل ذلك “سيظل أرخص من أرخص مواصلة عامة في البلد”، مؤكدا أن الزحام بالمترو سيحل مع توسيع الشبكة.