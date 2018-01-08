بالفيديو..وزير النقل: سنرفع أسعار تذاكر القطارات قريبا جدا

حسين رجب قال د. هشام عرفات، وزير النقل، إن أسعار تذاكر قطارات الضواحى، مساء الاثنين لم تتحرك منذ عام 1998 تقريبا بـ 1.25 جنيها رغم ارتفاع السولار وقطع الغيار بالسكك الحديدية، مشيرا إلى أن هذا الواقع نتج عنه خسائر كبيرة وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة الذى تقدمه الإعلامية لميس ا

حسين رجب

قال د. هشام عرفات، وزير النقل، إن أسعار تذاكر قطارات الضواحى، مساء الاثنين لم تتحرك منذ عام 1998 تقريبا بـ 1.25 جنيها رغم ارتفاع السولار وقطع الغيار بالسكك الحديدية، مشيرا إلى أن هذا الواقع نتج عنه خسائر كبيرة

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر فضائية CBC، أن قرار رفع أسعار تذاكر القطارات اتخذ ولكن ندرس النسب حاليا

وأشار الوزير إلى أن تحريك الأسعار لن يكون مؤثرا على المواطن

وحول موعد رفع أسعار تذاكر القطارات، أوضح وزير النقل أن التوقيت سيكون في القريب العاجل