بالفيديو…وزير النقل: دعوات مقاطعة ركوب المترو لن تنجح

أحمد صبرىقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن دعوات مقاطعة ركوب مترو الأنفاق لن تنجح، لأن التوجه لمواصلات بديلة للمترو سيكون مرتفع السعر وأغلى من المترو، وبالتالى لن يتحمل المواطن المقاطعة لفترة طويلة تزيد عن أيام.وكانت وزارة النقل مساء الخميس قد قررت رفع اسعار تذاكر مترو الأنفاق لتكون 3جن

أحمد صبرى

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن دعوات مقاطعة ركوب مترو الأنفاق لن تنجح، لأن التوجه لمواصلات بديلة للمترو سيكون مرتفع السعر وأغلى من المترو، وبالتالى لن يتحمل المواطن المقاطعة لفترة طويلة تزيد عن أيام.

وكانت وزارة النقل مساء الخميس قد قررت رفع اسعار تذاكر مترو الأنفاق لتكون 3جنيهات لأقل من 3محطات و5جنيهات لأقل من 16 محطة و7جنيهات لأكثر من 16محطة.

وأضاف عرفات فى لقاء له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدي البلد أن الزيادة فى تذاكر المترو لن تؤثر على الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن فى نظام الاشتراكات، إضافة إلى الاشتراكات العادية المخفضة .



وحذر عرفات من الأوضاع الحالية للمترو قائلا إن مترو الأنفاق يقترب من التحول لقطارات الضواحي سيئة الخدمة اذا لم يتم تحديث وتطوير المرفق وصيانته وهو مايحتاج لزيادة أسعار التذاكر الذي تم اعلانه أول أمس.



وأضاف عرفات أن 38 قرشا التكلفة الحقيقية لتذكرة المترو للكيلو الواحد، كما تدعم الدولة الركاب بسعر 9 جنيهات للتذكرة الواحدة للمحطات البعيدة









