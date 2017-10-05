بالفيديو وزير النقل: السكك الحديدية لم تُطور بشكل حقيقي منذ 1950

حسين رجبقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مساء يوم الخميس، إن قطاع السكك الحديدية لم يُطور بشكل حقيقي منذ 1950.جاءت تلك التصريحات خلال لقاء متلفز لوزير النقل ببرنامج "كلام تاني"، مع الإعلامية رشا نبيل، على فضائية دريم 2. وأوضح أنه طبقا للاحصائيات الهندسية للسكك الحديدية، في عام 195

حسين رجب

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مساء يوم الخميس، إن قطاع السكك الحديدية لم يُطور بشكل حقيقي منذ 1950.

جاءت تلك التصريحات خلال لقاء متلفز لوزير النقل ببرنامج “كلام تاني”، مع الإعلامية رشا نبيل، على فضائية دريم 2.



وأوضح أنه طبقا للاحصائيات الهندسية للسكك الحديدية، في عام 1950 كان طول شبكة السكك الحديدية فى مصر 5200 كيلو، منها 850 كيلو مزدوجا، والباقى مفرد، مضيفا : “أما حاليا لدينا 5200، ولكن أصبحت 1400 مزدوج، و3800 مفرد”

وأكد أن القطاع لم يطور بشكل حقيقي، ولم يساير النمو السكاني، في إشارة إلى تزايد عدد السكان الذي وصل بحسب الإحصائيات الرسمية إلى 94 مليون نسمة داخل مصر.

وأشار إلى أن السكك الحديدية التى كان يستخدمها 6 ملايين مواطن عام 1950، أصبح يستخدمها الآن 350 مليونًا في السنة الواحدة.

وحول الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، أكد وزير النقل، هشام عرفات، أنه لم يستثمر في هذا القطاع بشكل جيد، لافتا إلى أنه في عام 1977 تم استجلاب بعض الجرارات وهم حوالي 330 جرار قطار، وكذلك منذ 35 عاما تم استجلاب قطارات أسبانية وللآن تعمل.

ونبه إلى أن القطاع شهد أيضا تم تصنيع عربات حديثة في السنوات الأخيرة سندت عمل السكك الحديدية.