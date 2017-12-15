بالفيديو.. وزير الطيران يكشف كواليس عودة الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو

المال- خاص: أعلن شريف فتحي، وزير الطيران المدني، عودة الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو، مطلع فبراير المقبل. وقال وزير الطيران: "نعتبر أن الطيران بين موسكو والقاهرة سيكون مفتوحا اعتبارا من مطلع فبراير المقبل"، وأشار إلى أن روسيا ومصر تبحثان في أبريل المقبل، مسألة استئناف الرحلات الجو

المال- خاص:



أعلن شريف فتحي، وزير الطيران المدني، عودة الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو، مطلع فبراير المقبل.

وقال وزير الطيران: “نعتبر أن الطيران بين موسكو والقاهرة سيكون مفتوحا اعتبارا من مطلع فبراير المقبل”، وأشار إلى أن روسيا ومصر تبحثان في أبريل المقبل، مسألة استئناف الرحلات الجوية التجارية بين البلدين.

كانت الرحلات الجوية من روسيا إلى مصر قد توقفت بعد تحطم طائرة روسية فوق سيناء في أكتوبر 2015.

وقال وزير الطيران في حوار أجرته معه قناة RT خلال تواجده في روسيا للتوقيع على بروتوكول لاستئنافِ الرحلاتِ الجوية بين البلدين، إن بروتوكول التعاون في أمن الطيران الذي نم توقيعه جاء وفقا لضوابط منظمة الطيران العالمى الايكاو، ولا زال هناك مرحلة التطبيق من خلال شركات الطيران وشركات الامن بدون تدخل حكومي،

وتابع: نضع الاطار العام كحكومات، روسيا قالت انها خطوة أولى، هناك مرحلة للمراجعة والاضافة واعادة النظر في بعض الاجراءات لتخفيفها، الخطوة الأولى هو اننا كحكومات نعطي الضوء الاخضر لعودة الرحلات، هناك اجتماع في الربيع، سنتحدث لنضع خريطة طريق لاستئناف الرحلات إلى مطارات أخرى.

وأضاف:”هناك أمور فنية يجب ان ننظر اليها بعيدا عن اتفاق الحكومات، نحن فقط نقول للشركات ان تستعد لعودة الرحلات، نعطي شركات الطيران لاتخاذ التوقيت المناسب للتشغيل، ليس لدي رقم محدد للخسائر من فقدان السياحة الروسية، انقطاعهم اظهر اسواق اخرى وابتكار في التسويق السياحي، القطاع السياحي اضطر الى الابتكار كي يعوض السوق الروسي.

وعن الاجراءات الأمنية، قال وزير الطيران:”انا لا اتحدث عن حادثة الطائرة لانها لازالت قيد التحقيق، حوادث الطيران بطبعها تحتاج لوقت من التحقيقات ويزداد الامر تعقيدا حين يكون للجهات القضائية في كلا البلدين دورا في تلك التحقيقات، ليس هناك تقاعسا في التحقيقات، هناك تعاون بين جميع الجهات.

وأضاف وزير الطيران:” لا اميل للحديث في الفترة الحالية عن امن المطارات، حينما كنا نتحدث عن قصور في امن الطيران كان ترتيب مصر متقدم بين بلدان العالم في امن المطارات، نحن من بدئنا الحديث عن تطوير الامن بمطاراتنا وليس معنى هذا انه كان هناك تقصير، انتهزنا الفرصة للتعامل مع امن المطارات بشكل اكثر جودة.

وعن ملاحظات الجانب الروسي، قال:أفضل ان لا اتحدث عن هذا الموضوع، وقد لا اتفق مع بعض هذه الملاحظات، انا احترم ميكانيكية اتخاذ القرارات في الدول، وارجو الا نستخدم جملة أمن المطارات المصرية في عبارات مفيدة، انا دايما اقول اني بحط مسالة امن الطيران ورا ضهري لان ما لدينا مرضي لتشغيل الاف الرحلات من دول اخرى، اذا كان البعض لديه بعض الطلبات يمكن ان نتعاون معه ولكن هذا لا يعني ان هناك قصورا، والعلاقة بين مصر وروسيا لا يجب ان تختذل مسألة الطيران، كنا نتمنى ان يكون قرار استئناف الرحلات اسرع من ذلك، أنا عشان اجي هنا تقريبا، ضيعت يوم كامل في رحلة كان يجب ان لا تتجاوز 4 ساعات ونصف.