بالفيديو.. وزير السياحة: بابا الفاتيكان سيعتمد الرحلة المقدسة لمصر

متابعات:قال يحيي راشد، وزير السياحة، إن هناك اجتماعا يوم الأربعاء المقبل مع بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، لاعتماد رحلة العائلة المقدسة لمصر، معتبرا «موافقة البابا على السماح بحج العائلة المقدسة لمصر إنجاز كبير للسياحة المصرية».وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم ب

متابعات: قال يحيي راشد، وزير السياحة، إن هناك اجتماعا يوم الأربعاء المقبل مع بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، لاعتماد رحلة العائلة المقدسة لمصر، معتبرا «موافقة البابا على السماح بحج العائلة المقدسة لمصر إنجاز كبير للسياحة المصرية».





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc» أن مصر تشعر بالفخر بعد مسار العائلة المقدسة لمصر، وهذا يرجع لجهود القيادة السياسية، في دعم السياحة للإمام، واستعادة الحركة، ومن المحتمل أن تكون أعلى من 2010.

وتابع أن الوكالة الإيطالية أكدت ارتفاع نسبة السياح الإيطاليين للقاهرة بنسبة 141% في أبريل ومايو، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.