بالفيديو.. وزير السياحة: بابا الفاتيكان سيعتمد الأربعاء رحلة العائلة المقدسة لمصر

حسين رجبكشف وزير السياحة، يحيي راشد، عن اجتماع سيجمعه صباح الأربعاء المقبل ببابا الفاتيكان، فرانسيس، للحصول على اعتماد ومباركة منه لأيقونة رحلة العائلة المقدسة لمصر. جاء ذلك في مداخلة هاتفية أجراها الوزير مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر الفضائية الخاصة "dmc"

حسين رجب

كشف وزير السياحة، يحيي راشد، عن اجتماع سيجمعه صباح الأربعاء المقبل ببابا الفاتيكان، فرانسيس، للحصول على اعتماد ومباركة منه لأيقونة رحلة العائلة المقدسة لمصر.



جاء ذلك في مداخلة هاتفية أجراها الوزير مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء dmc”، المذاع عبر الفضائية الخاصة “dmc”.

وقال إن الاجتماع سيكون الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن موافقة البابا تعني السماح بحج العالم جميعًا لمسار العائلة المقدسة.

وأوضح أن الفاتيكان سيدرك هذه الرحلة على جدولهم من أول يناير المقبل، واصفا ذلك بأنه انجاز كبير للسياحة المصرية وجهود القيادة السياسية.

ونهاية أبريل الماضي، زار بابا الفاتيكان مصر، وتبادل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تذكارات العائلة المقدسة.

وبحسب روايات تاريخية، جاءت العائلة المقدسة (السيدة العذراء مريم والسيد المسيح) من فلسطين إلى مصر عبر طريق العريش (بسيناء شمال شرق)، ووصلت إلى بابليون أو ما يعرف اليوم بمصر القديمة، وسط القاهرة، ثم تحركت نحو الصعيد، جنوبي البلاد، واختبأت هناك فترة.



ثم عاودت العائلة المقدسة الرجوع للشمال مروراً بوادي النطرون واجتازوا دلتا النيل ثم واصلت طريق العودة عبر سيناء إلى فلسطين من حيث أتت، ويُعرف خط سير هذه الرحلة برحلة العائلة المقدسة.

