بالفيديو..وزير التنمية المحلية يعتذر عن تصريحاته بشأن أبناء الصعيد

أحمد صبري اعتذر اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية الجديد مساء اليوم الاثنين، عن تصريحاته بشأن أبناء الصعيد.ونفى الجندي في مداخلة تليفونية مع برنامج "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد أن يكون قد قصد الإساءة إلى أبناء الصعيد.وأضاف الجندي:" إذا تم فهم تصريحات على أساس أن أبناء الصعيد هم

أحمد صبري

اعتذر اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية الجديد مساء اليوم الاثنين، عن تصريحاته بشأن أبناء الصعيد.



ونفى الجندي في مداخلة تليفونية مع برنامج “على مسئوليتي” بقناة صدى البلد أن يكون قد قصد الإساءة إلى أبناء الصعيد.



وأضاف الجندي:” إذا تم فهم تصريحات على أساس أن أبناء الصعيد هم السبب في عشوائيات المدن فأنا اعتذر مرة واتنين وعشرين”

وكان الجندي الذي تقلد منصبه الجديد قبل يومين ، قال في تصريحات تلفزيونية امس انه سيعمل على تنمية القرى حتى لا يخرج منها ابناء الصعيد ويتسببوا في صناعة عشوائيات المدن.



وشدد الوزير على إن تصريحاته كانت تعني ان الدولة ستهتم بمدن الصعيد حتى لايضطر ابنائها للهجرة الى المدن بحثا عن العمل.